La basura acumulada y los malos olores vuelven a desbordar Tabarca en plena temporada alta

Tabarca vuelve a afrontar en plena temporada alta un problema que sus vecinos ya han sufrido en veranos pasados: contenedores llenos, basura acumulada, malos olores y proliferación de moscas. La asociación vecinal atribuye la situación a los fallos en la logística necesaria para sacar los residuos de la isla, trasladar los recipientes a Santa Pola para su limpieza y devolverlos en condiciones suficientes para atender la llegada diaria de visitantes.

La presidenta de la asociación de vecinos, Carmen Martí, asegura que el problema se ha hecho especialmente visible en las últimas semanas y que ha remitido vídeos y fotografías al concejal de Limpieza de Alicante, Rafael Alemañ, y a los responsables de la contrata Netial.

Martí desvincula la acumulación de residuos del trabajo de los operarios destinados en Tabarca. “Los trabajadores no paran y no dan abasto”, explica. Según su relato, el problema está en la intendencia, ya que faltan viajes para retirar los contenedores y devolverlos limpios desde Santa Pola. La representante vecinal afirma que en algunas ocasiones salen de la isla alrededor de 30 recipientes y regresan únicamente diez, lo que reduce progresivamente la capacidad disponible para depositar la basura.

La situación se agrava porque Tabarca depende del transporte marítimo para una tarea que en cualquier otro barrio sería ordinaria. Si los contenedores no salen a tiempo, permanecen llenos hasta que el barco de sustitución puede realizar el viaje. Los vecinos calculan que actualmente se producen unos dos traslados diarios, aunque aseguran que no reciben información oficial sobre la frecuencia prevista ni sobre el problema que afecta al servicio.

La isla no puede recibir turistas entre basura, malos olores y contenedores desbordados Carmen Martí — Presidenta de la asociación de vecinos de Tabarca

“Antes se retiraban a las siete de la mañana, ahora se hace a trancas y barrancas”, señala Martí. Parte de los recipientes se acumulan detrás del ecoparque, donde ya no hay espacio suficiente. La asociación sostiene además que esta instalación no fue vaciada durante el invierno, por lo que la isla habría llegado al verano sin haber resuelto una parte del problema acumulado en los meses anteriores.

El calor convierte la falta de retirada en algo más que una mala imagen. La basura permanece durante horas en los contenedores, los olores se extienden por la zona y aparecen larvas y moscas. Martí lamenta que esta sea la primera impresión que reciben muchos visitantes al desembarcar en uno de los principales reclamos turísticos de Alicante. “La imagen de la isla en verano es malísima”, afirma.

La asociación ya padeció una situación similar el año pasado, cuando también se acumularon residuos y los establecimientos hosteleros trasladaron sus quejas por la presencia de moscas. Según Martí, esta temporada ha comenzado con mayores dificultades porque no se dispone del barco habitual y el servicio funciona con una embarcación de sustitución. Los vecinos consideran que el problema era previsible y reprochan que no se haya preparado un dispositivo capaz de absorber el incremento estival.

La presión turística explica buena parte del desequilibrio. La población residente es reducida durante buena parte del año, aunque en verano la isla recibe cientos de visitantes cada día. Esa afluencia dispara la generación de residuos y obliga a reforzar unos servicios condicionados por la insularidad, el espacio limitado y la dependencia de las conexiones marítimas. Cualquier retraso en la retirada tiene así un impacto inmediato.

Uno de los recipientes desbordados junto a las balas de papel almacenadas en la isla / INFORMACIÓN

Netial y el equipo de gobierno han trasladado a la asociación que trabajan para solucionar la situación. Martí reclama, sin embargo, resultados visibles. “Las promesas se las lleva el viento; queremos hechos y la isla limpia”, resume. Los vecinos también han pedido una reunión con el concejal para conocer qué medidas se adoptarán y evitar que el episodio vuelva a repetirse durante los próximos fines de semana.

La acumulación de basura se suma a un malestar más amplio por el mantenimiento de Tabarca. La asociación señala la existencia de palés, escombros, solares municipales con materiales amontonados, pequeños desperfectos y calles cuya limpieza acaban asumiendo los propios residentes. Martí asegura que muchos vecinos barren y riegan el entorno de sus viviendas ante la falta de medios suficientes.

Ese catálogo de problemas alimentó la petición para que Tabarca se convierta en entidad local menor y gane capacidad de decisión sobre sus servicios cotidianos. Para la asociación, la repetición de las mismas carencias cada verano evidencia que la isla continúa siendo atendida como una postal turística estacional y no como un núcleo habitado durante todo el año. “Tienen una joya y no la atienden”, concluye Martí.