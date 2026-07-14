La calle Poeta Quintana de Alicante se convierte este sábado en un gran circuito deportivo al aire libre

La calle Poeta Quintana de Alicante se transformará este sábado 18 de julio en un gran circuito deportivo y de bienestar al aire libre. La primera edición de “Quintana Deportiva” ocupará seis tramos del eje comercial, entre General Marvá y Capitán Segarra, con actividades gratuitas y abiertas a todos los públicos entre las 9.00 y las 14.00 horas.

La propuesta combina ejercicio físico, bienestar, ocio infantil, deporte tradicional y dinamización comercial. Está organizada por la Asociación de Comerciantes Calle Poeta Quintana y Adyacentes y cuenta con financiación de la Concejalía de Comercio.

El recorrido se dividirá en seis espacios diferenciados. El primero estará dedicado al bienestar y a las familias, con fisioterapia, masajes deportivos exprés, medicina oriental y una zona infantil con juegos tradicionales y actividades creativas.

El segundo tramo acogerá una cancha inflable de fútbol para niños, con instructores y material adaptado, además de puntos informativos y talleres prácticos de clubes deportivos colaboradores.

En el tercer espacio se concentrarán las actividades de ritmo y cardio. A las 10.00 horas comenzará una sesión de body combat sin contacto ni material pesado, mientras que a las 11.30 horas será el turno de una clase dirigida de zumba.

Intensidad

La zona de mayor intensidad se situará en el cuarto tramo, donde durante toda la jornada se desarrollarán circuitos de hyrox, crossfit y entrenamiento funcional con elementos sencillos. Este espacio contará también con música en directo a cargo de un DJ.

La pilota valenciana ocupará el quinto tramo, con exhibiciones, participación de clubes locales y talleres de iniciación entre las 10.00 y las 13.00 horas.

El último espacio estará reservado para la zona “Zen & Mind”, centrada en mindfulness, movimiento consciente, yoga, meditación guiada, bienestar postural, flexibilidad y estiramientos profundos. Las sesiones utilizarán cascos inalámbricos para favorecer la concentración en pleno centro urbano.

La organización ha previsto medidas específicas frente a las altas temperaturas. Se instalarán carpas y zonas de sombra, sistemas de nebulización y tres puntos de agua fría gracias a la colaboración de Aguas de Alicante.

Todas las actividades serán gratuitas y no requerirán inscripción previa, aunque se recomienda puntualidad para el inicio de las clases. Los asistentes deberán acudir con ropa cómoda y transpirable, calzado adecuado, protección solar, gorra y gafas de sol, además de hidratarse con frecuencia y adaptar la intensidad del ejercicio a su condición física.