Así se encontró la Venus de Alicante: "No imaginaba que sería tan antigua"

Cuando Gonzalo, Sergio y Aziz acudieron a la playa de La Almadraba el pasado 11 de mayo, no sospechaban que estaban a punto de hacer historia. Los operarios, que trabajaban en las obras de regeneración del entorno, fueron los primeros en tener en sus manos la Venus de Alicante, una cabeza escultórica que según el Ayuntamiento data de los siglos I y II después de Cristo y supone un hallazgo de incalculable valor para la ciudad.

"Estábamos preparando una zanja para construir un muro de hormigón", recuerda Sergio, quien se encontraba a los mandos de la pala excavadora en un tramo situado a unos veinte metros del yacimiento arqueológico de la playa. "Ni siquiera era una excavación muy profunda, tendría 1,5 metros, aproximadamente", añade Aziz. En ese momento, en torno a las 16:00 horas, sintieron que una de las paladas era diferente: "Vimos que caía algo redondo con el montón de tierra y fuimos a verlo: ¡Es una cabeza!", comentan los operarios.

En aquel momento, reconocen que no dieron la importancia histórica que, posteriormente, el Ayuntamiento ha otorgado a la pieza: "Pensábamos que podía ser de cualquier construcción anterior, o de un camping que nos dijeron que hubo en la zona, pero no imaginábamos que sería tan antigua", afirma Gonzalo. A partir de ese momento, una vez contenida la alegría inicial, la empresa responsable inició el procedimiento correspondiente, dando aviso a la Administración local. Tras ello, no hubo tiempo para celebraciones: los trabajos continuaron de inmediato para concluir a tiempo las obras de La Almadraba.

Las obras empezaron en noviembre de 2024 y contaban con una previsión inicial de 14 meses de plazo de ejecución. Sin embargo, el pasado 25 de noviembre el Consistorio aprobó la primera ampliación del contrato, concediendo dos meses más para finalizar los trabajos dada la "extensión e importancia de los restos arqueológicos excavados". La renovación del entorno, que ha afectado a unos 2.500 metros cuadrados de terreno y ha contado con 6,8 millones de euros de fondos europeos, se inauguró finalmente a principios del pasado mes de julio.

Reconocimiento

Los operarios detrás del descubrimiento celebran que "ha sido muy especial saber que es tan importante para la ciudad de Alicante", aunque lamentan que no han tenido ningún reconocimiento por parte del Ayuntamiento: "Nos habría gustado que se sepa que la encontramos nosotros", añaden.

Al respecto, el gobierno municipal ha afirmado en repetidas ocasiones que se trata "del mayor hallazgo de la historia" de la ciudad y que la cabeza escultórica cuenta con "un valor excepcional", pero no ha concretado la forma exacta en la que se descubrió su existencia. De hecho, el único cartel en La Almadraba que hace referencia a la Venus ni siquiera se encuentra en la zona de la excavación que la sacó a la luz, sino en el yacimiento arqueológico situado a unos veinte metros de distancia, según relatan los operarios.

Además, la concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, anunció que la cabeza había sido encontrada "el pasado 20 de mayo", cuando los trabajadores que realizaron el hallazgo cuentan con pruebas documentales de que la Venus ya había aparecido nueve días antes de lo anunciado por el ejecutivo de Barcala.

Una serie de detalles por los que los operarios que extrajeron la cabeza durante las obras de regeneración reclaman al Ayuntamiento que concrete "la realidad" sobre el mayor descubrimiento patrimonial en la historia reciente de la ciudad.

Orgullo para la ciudad

La aparición de la Venus de Alicante ha supuesto un auténtico motivo de orgullo para el Ayuntamiento. La pieza fue presentada a finales del pasado mes de mayo en un acto presidido por el alcalde, Luis Barcala, quien la catalogó como "un hallazgo excepcional que se va a convertir en uno de los símbolos de la ciudad". Una semana antes, el gobierno local había anunciado el hallazgo a través de una nota de prensa.

Operarios instalan un cartel publicitario sobre la Venus de Alicante, este mismo martes. / Héctor Fuentes

El dirigente popular presentó en sociedad a la escultura afirmando que era “el hallazgo arqueológico más importante de la historia" de Alicante y destacando "la gran calidad artística y belleza" de la cabeza escultórica.

Desde entonces, el Consistorio ha emprendido distintas acciones promocionales para dar a conocer el hallazgo: desde el reparto de caretas durante las fiestas de Hogueras a la apertura de un perfil oficial de Instagram a la Venus. Ahora, el gobierno municipal de Luis Barcala ha lanzado una nueva campaña mediante la instalación de vallas publicitarias con la imagen.