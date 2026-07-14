Más iluminación para la Albufereta, el Cabo de la Huerta y Vistahermosa con 35 nuevas farolas en Alicante

La Junta de Gobierno Local ha aprobado la adjudicación a Eiffage Energía del contrato para mejorar el alumbrado público y la iluminación urbana en distintos puntos de la Albufereta, el Cabo de las Huerta y Vistahermosa.

La actuación cuenta con un presupuesto de 154.072 euros, un plazo de ejecución de tres meses y contempla la instalación de 35 nuevas farolas en el distrito 4. El proyecto procede de los presupuestos participativos.

En la avenida de las Torres de la Huerta, que conecta la Albufereta con Vistahermosa, los trabajos incluirán la reposición del cableado de las farolas que iluminan el entorno peatonal y el carril bici. También se aplicará un sellado antivandálico en las arquetas para dificultar el robo del material.

Esta actuación es necesaria y forma parte del compromiso de mejora del alumbrado en determinadas zonas de la ciudad Cristina García — Concejala de Infraestructuras de Alicante

En el paseo litoral de la playa de la Albufereta se instalarán quince nuevas farolas con tecnología solar. Las luminarias se ejecutarán con materiales de madera para facilitar su integración en el entorno.

El contrato incluye además la ampliación del alumbrado público en el parque canino situado entre las calles Redes y Palangre, en el Cabo de las Huerta, donde se colocarán ocho nuevas farolas.

Las otras doce luminarias se instalarán en la calle Azafrán, junto al entorno de la estación depuradora de Orgegia, en Vistahermosa. También funcionarán con energía solar debido a la mayor dispersión de las viviendas en esta zona.

La concejala de Infraestructuras y Participación Ciudadana, Cristina García, ha señalado que la intervención forma parte de las mejoras de alumbrado que el Ayuntamiento desarrolla en distintas zonas de Alicante. “Esta actuación es muy necesaria y forma parte del compromiso de mejora del alumbrado en determinadas zonas de la ciudad que estamos acometiendo”, ha indicado.