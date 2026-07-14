El nuevo museo de Alicante en Las Cigarreras nacerá con un déficit de 1,4 millones de euros al año

El futuro museo de Las Cigarreras podrá ser "de alta calidad", como promete el Ayuntamiento de Alicante, pero no será rentable. Las estimaciones del gobierno que dirige Luis Barcala contemplan que, incluso alcanzando los 130.000 visitantes anuales y tras invertir en él más de 7 millones de euros, el espacio supondrá para el Ayuntamiento un coste neto de 1,4 millones de euros al año.

A la espera de aprobar la adjudicación de su gestión, que se está tramitando mediante un procedimiento negociado de forma directa, sin publicidad ni concurso, el Ayuntamiento ha iniciado la tramitación de la ordenanza que regulará el cobro de las entradas del futuro espacio. En el borrador, al que ha tenido acceso este diario, se desglosa tanto la inversión prevista para su puesta en marcha, como el retorno estimado.

En este sentido, el documento contempla destinar 4,55 millones al pago de la empresa encargada de organizar las exposiciones, más de 1,86 millones en gastos de personal, otros 507.000 euros en suministros y limpieza, en torno a 30.000 euros en la contratación del servicio de venta de entradas y más de 382.000 euros para la amortización de las obras, en las que se han invertido más de 13 millones en total. Con todo, se espera que el Ayuntamiento de Alicante destine 7,34 millones de euros al futuro espacio museístico durante el próximo trienio.

Ingresos previstos

En el mismo periodo de tiempo, según los cálculos del gobierno de Barcala, está previsto que acudan a visitar las distintas exposiciones un total de 390.000 personas. De esa cantidad, un 71 % lo hará asumiendo la tarifa general (10 euros), suponiendo unos ingresos de 2,77 millones. El resto, entre los asistentes con precio reducido o bonificación completa, supondrán otros 300.000 euros de recaudación. A ello se sumará el importe de las visitas guiadas y las audioguías, que el ejecutivo municipal cifra en 85.000 euros más.

En total, el Consistorio ingresará 3,17 millones en un periodo de tiempo en el que invertirá más de 7,34 millones, lo que arroja pérdidas de 1,4 millones anuales, hasta los 4,17 millones totales. De hecho, la propuesta de los técnicos municipales refleja que, para que el espacio no resulte deficitario, el Ayuntamiento debería cobrar más de 18 euros por entrada, frente a los 10 anunciados por el gobierno de Barcala. En la misma línea, el uso de audioguía debería costar más de tres euros, en vez de uno, como se plantea actualmente.

Otra de las cuestiones que se ponen de manifiesto en la propuesta de ordenanza municipal es el escaso éxito que tendrá la tarde gratis del museo. En los tres años de duración del futuro contrato, el Ayuntamiento contempla que solo 15.600 visitantes (un 4 % del total estimado) aprovecharán que la entrada a la exposición será libre los martes, entre las 17:00 y las 20:00 horas.

Adjudicación "por encargo"

Por ahora, pese a que el borrador de ordenanza propuesto por el gobierno de Barcala ya recoge el coste exacto del contrato, el servicio de gestión del museo no se encuentra adjudicado. El Ayuntamiento de Alicante, eso sí, ha iniciado un procedimiento negociado sin publicidad (a dedo) con la mercantil Light Art Exhibitions, que ha gestionado exposiciones como "Sorolla a través de la luz" y una muestra sobre "El mecenazgo y coleccionismo en la Casa de Alba", precisamente dos de las exposiciones que el alcalde, Luis Barcala, avanzó el día en que presentó su intención de abrir el nuevo museo, meses antes de que se iniciaran los distintos procesos de contratación.

El ejecutivo popular justifica esta decisión de no convocar ningún concurso público al considerar que dicha empresa es "la única que puede prestar el servicio y fijar con la misma el precio del contrato", y pese a que hasta cinco empresas pujaron por diseñar el futuro museo de Las Cigarreras. De hecho, ese contrato (por el que también se interesó Light Art Exhibitions) terminó adjudicado a otra mercantil: Taso Desarrollos.