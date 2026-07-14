Vuelve la alerta roja a Alicante: Sanidad pone hoy en riesgo alto a 23 municipios de la provincia

La semana pasada la provincia de Alicante ya vivió una ola de calor que finalizó este fin de semana, pero las temperaturas no dan tregua. Se espera que a partir de mañana otra ola vuelva a hacer acto de presencia y eleve los termómetros hasta los 40ºC, otra vez.

Este martes, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha decretado la alerta amarilla por altas temperaturas en el interior de la provincia de Alicante. Los valores en esta zona podrían alcanzar los 38ºC entre las 12.00 y las 21.00 horas.

Así, en el marco del Programa de prevención y atención a los problemas de salud derivados de altas temperaturas en la Comunitat Valenciana, y conforme a las predicciones disponibles, la Conselleria de Sanidad ha activado la alerta roja en estos municipios de la provincia de Alicante:

Vinalopó Mitjà

ALGUEÑA,

ELDA

MONÓVAR

PETRER

PINOSO

ROMANA (LA)

L'Alacantí

TORRE DE LES MAÇANES

XIXONA

L'Alcoià

ALCOI/ALCOY,

BANYERES DE MARIOLA,

BENIFALLIM,

CASTALLA,

IBI,

ONIL,

PENÀGUILA,

TIBI

L'Alt Vinalopó

BENEIXAMA,

BIAR,

CAMP DE MIRRA (EL)/CAMPO DE MIRRA,

CAÑADA,

SALINAS,

SAX,

VILLENA

Cruz Roja enseña en el Postiguet cómo prevenir los golpes de calor / Héctor Fuentes

Riesgo naranja

Igualmente, la conselleria también ha decretado el aviso naranja para estos municipios:

Marina Baixa

ALFÀS DEL PI (L'),

BENIDORM,

FINESTRAT,

NUCIA (LA),

ORXETA,

POLOP,

RELLEU,

VILA JOIOSA (LA)/VILLAJOYOSA

L'Alacantí

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