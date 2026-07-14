"Me siento extranjero en la ciudad en la que me he criado": el mensaje sobre el centro de Alicante que abre debate en redes

"Lo distópico que se ha vuelto el centro de Alicante. Me siento extranjero en la propia ciudad en la que me he criado". Con estas palabras, un usuario de X (antes Twitter) ha expresado su malestar por los cambios que percibe en las calles más céntricas de la capital alicantina.

La publicación, difundida este 14 de julio, ha generado una conversación sobre la transformación del centro, la presión turística y la desaparición de algunos negocios tradicionales.

Turismo, franquicias y negocios en inglés

Preguntado por los motivos de su reflexión, el autor del mensaje señaló que había encontrado las calles "masificadas" de turistas, una presencia cada vez mayor de franquicias de comida rápida y numerosos establecimientos orientados al público extranjero.

También aseguró no reconocer ninguno de los comercios que recordaba de su infancia y explicó que, durante su paseo, incluso se encontró con una predicadora evangélica pronunciando un sermón en inglés.

Otra usuaria respondió que había tenido una impresión similar durante una visita realizada dos semanas antes.

Una percepción compartida en redes

Los comentarios reflejan opiniones personales pero conectan con un debate habitual entre los vecinos sobre el equilibrio entre la actividad turística, el comercio local y la identidad de los barrios más visitados.

El debate muestra cómo algunos alicantinos perciben que determinados espacios del centro se orientan cada vez más hacia el visitante, mientras pierden parte de los negocios y referencias cotidianas que formaban parte de su memoria de la ciudad.