La Aemet activa el aviso amarillo por otra ola de calor en Alicante: hasta 39 grados en el interior

Alicante vuelve a mirar al termómetro este martes 14 de julio. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por altas temperaturas en el interior de la provincia, donde se esperan máximas de hasta 39 grados durante las horas centrales de la jornada.

El aviso estará activo entre las 13.00 y las 20.59 horas y afectará a las comarcas interiores, donde el calor será más intenso y persistente. La previsión apunta a una jornada de cielos poco nubosos, sin cambios relevantes en el tiempo y con un ambiente plenamente veraniego desde primera hora.

Las temperaturas máximas irán en ascenso o se mantendrán sin grandes variaciones respecto a los últimos días, por lo que el calor seguirá apretando en buena parte de la provincia. El interior concentrará los valores más altos, mientras que en el litoral la humedad volverá a elevar la sensación de bochorno, aunque la brisa marítima podrá suavizar ligeramente el ambiente durante la tarde.

Las mínimas también dejarán una noche cálida en muchas zonas. Subirán ligeramente en la mitad norte y bajarán algo en la mitad sur, pero el descanso seguirá siendo complicado en los puntos donde los termómetros se mantengan por encima de los 20 grados durante la madrugada.

El viento soplará flojo y de dirección variable durante la mañana. En las horas centrales tenderá a componente este, con intervalos moderados por la tarde en el interior, precisamente en las zonas donde el calor será más acusado.

El tiempo en Alicante

Alicante capital vivirá este martes una jornada muy calurosa, aunque quedará fuera del aviso amarillo activado para el interior de la provincia. El sol dominará de principio a fin y no se esperan lluvias, en un día claramente marcado por el calor y la humedad.

Las temperaturas oscilarán entre los 22 y los 32 grados, pero la sensación térmica podrá alcanzar los 36 durante las horas centrales. La noche volverá a ser tropical y el ambiente seguirá siendo bochornoso junto al mar, con viento flojo de sureste que apenas aliviará el calor durante la tarde.

El tiempo en Elche

Elche vivirá este martes una jornada de calor intenso, con cielos despejados durante buena parte del día y sin riesgo de lluvia. Aunque el aviso amarillo de la Aemet se centra en el interior de Alicante, el municipio también notará temperaturas muy altas y una sensación térmica elevada.

Las temperaturas oscilarán entre los 21 y los 34 grados, con una sensación térmica que podrá alcanzar los 35. La humedad irá aumentando hacia el final del día y la noche volverá a ser tropical, con una mínima por encima de los 20 grados. El viento de sureste será flojo y apenas aliviará el ambiente durante las horas de más calor.

El tiempo en Benidorm

Benidorm mantendrá este martes un ambiente muy caluroso y húmedo, aunque sin alcanzar los valores extremos previstos en el interior de la provincia. El cielo permanecerá despejado durante buena parte del día y no se esperan precipitaciones.

Las temperaturas oscilarán entre los 24 y los 30 grados, pero la sensación térmica podrá alcanzar los 33 debido a la humedad. La noche será especialmente cálida, con mínima de 24 grados, y el viento flojo de componente sur y suroeste apenas aliviará el bochorno junto al mar durante las horas centrales.

El tiempo en Elda

Elda estará este martes dentro del episodio de calor que ha llevado a la Aemet a activar el aviso amarillo en el interior de Alicante. La jornada será despejada, seca y muy calurosa desde media mañana, con un ambiente plenamente veraniego y sin riesgo de lluvia.

Las temperaturas oscilarán entre los 20 y los 36 grados, con una sensación térmica similar durante las horas centrales. La mínima dejará una noche tropical también en el interior, mientras que el viento flojo apenas suavizará una tarde marcada por el calor intenso y el índice ultravioleta muy alto.

El tiempo en Torrevieja

Torrevieja vivirá este martes una jornada de calor y bochorno, con cielos poco nubosos y sin riesgo de lluvia. Aunque el aviso amarillo se concentra en el interior de Alicante, en el litoral sur también se notará un ambiente muy pesado durante buena parte del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 23 y los 31 grados, pero la sensación térmica podrá dispararse hasta los 37 por la humedad. La noche volverá a ser tropical y el viento flojo de sureste apenas aliviará el calor durante las horas centrales, aunque la brisa podrá dejar una ligera mejora al final de la tarde.

El tiempo en Orihuela

Orihuela vivirá este martes una jornada soleada y calurosa. No se esperan lluvias y el cielo permanecerá poco nuboso durante todo el día, con un ambiente plenamente veraniego desde media mañana.

Las temperaturas oscilarán entre los 21 y los 35 grados, aunque la sensación térmica podrá alcanzar los 37 por la combinación de calor y humedad. La noche volverá a ser tropical y el viento flojo de componente este apenas aliviará una tarde marcada por el bochorno y el sol.

El tiempo en Alcoy

Alcoy estará este martes dentro del aviso amarillo por calor activado por la Aemet en el interior de Alicante. La jornada será muy calurosa desde primera hora, con cielos poco nubosos y sin riesgo de lluvia, en un ambiente de pleno verano.

Las temperaturas oscilarán entre los 22 y los 39 grados, aunque la sensación térmica se quedará en torno a los 37 por la baja humedad durante las horas centrales. El calor será especialmente intenso entre el mediodía y la tarde, con índice ultravioleta muy alto y viento flojo que apenas aportará alivio.

El tiempo en Dénia

Dénia vivirá este martes una jornada muy calurosa y estable, con cielos poco nubosos o despejados durante todo el día y sin riesgo de lluvia. El calor se dejará notar desde la mañana, aunque el viento de componente sur tendrá más presencia en las horas centrales.

Las temperaturas oscilarán entre los 21 y los 34 grados, con una sensación térmica que podrá alcanzar los 35 por la humedad. La mínima vuelve a situarse por encima de los 20 grados, por lo que la noche será tropical, y las rachas de viento podrán alcanzar los 50 km/h durante la mañana.