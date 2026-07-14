Más trabas para la comisión de Les Naus en Alicante: otro plantón del PP y un exconcejal "ilocalizable"

Aunque el alcalde de Alicante, Luis Barcala, insiste en mostrar su respeto al trabajo de las comisiones que investigan el escándalo de Les Naus, si esta labor se lleva a cabo, no será gracias a la colaboración de sus concejales: la edil popular Mari Carmen de España ha vuelto a rechazar (es la segunda vez) comparecer ante el órgano municipal. Mientras, la Policía Local ha dado por "imposible" notificar la citación al exedil de Urbanismo de Ciudadanos, Adrián Santos Pérez, porque se encuentra en Arabia Saudí. De cara a la próxima sesión, prevista para el 20 de junio, aún deben responder sobre si acudirán los dos predecesores de Nayma Beldjilali al frente de Patrimonio: Rocío Gómez, vecina de la urbanización e imputada en el caso, y Toni Gallego, quien comprometió la versión del alcalde ante la comisión de las Cortes.

La concejala popular Mari Carmen de España (edil de Urbanismo en 2018 y 2019) ya rechazó someterse a las preguntas de la comisión municipal el pasado mes de mayo. De hecho, fue la primera concejala del ejecutivo local en declinar la llamada del órgano. En su respuesta, la edil popular apuntó que, durante ese tiempo, no tuvo "ninguna intervención" ni tramitó "expediente alguno que tuviera relación con el objeto" de la investigación municipal. Por ello, y "dado el carácter voluntario" de la comparecencia, avanzó que no pensaba presentarse.

Pese a ello, la oposición solicitó citar de nuevo a la concejala del PP, después de que Jesualdo Ros, el secretario general de la patronal de promotores Provia, asegurara que informó a la concejalía de que pensaba recurrir el concurso para construir las viviendas protegidas que han dado lugar al escándalo de Les Naus. Aunque los grupos progresistas pidieron nuevamente la asistencia de Mari Carmen de España al órgano municipal, que fue aprobado por unanimidad incluyendo los votos del Partido Popular, la respuesta de la edil ha sido exactamente la misma que en el mes de mayo, con idéntica argumentación, palabra por palabra.

Del mismo modo, aunque De España insiste en que no ha participado en ningún trámite relativo a Les Naus, los grupos de izquierda recuerdan que, como presidenta de la Agencia Local de Desarrollo, aprobó que el proyecto de Les Naus fuera tratado como "prioritario" por parte del Ayuntamiento.

La Policía no consigue notificar

Quien no ha tenido oportunidad de responder a la convocatoria ha sido el exedil de Urbanismo Adrián Santos Pérez, de Ciudadanos. Según se recoge en la documentación de la comisión municipal, la Policía Local ha dado por "imposible" notificar al que fuera concejal del bipartito, debido a que no se encuentra en España.

Tras diversos intentos de dar con él en diferentes domicilios supuestamente relacionados con el ex de Ciudadanos o personas de su entorno, los agentes han remitido un escrito a la comisión en el que reconocen que "no se dispone de más datos que puedan dar pie a su localización"

A esa misma sesión, la que se encuentra fijada para el 20 de julio, están llamados a comparecer otros dos exconcejales del gobierno de Luis Barcala. Por un lado, Rocío Gómez, la anterior edil de Urbanismo y la que da origen al escándalo de Les Naus, destapado por INFORMACIÓN. Por otro, su sucesor al frente de Patrimonio, Toni Gallego, quien ha comprometido recientemente la versión del alcalde al reconocer que su compañera avisó, ya en 2024, de que tenía un piso en el polémico residencial. Por ahora, ninguno ha respondido a la llamada del órgano local.