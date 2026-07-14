Un vuelo de Ryanair que partió de Manchester con destino Alicante se desvía a París por una emergencia

Un vuelo de Ryanair que viajaba desde Mánchester hasta Alicante ha tenido que desviarse este martes, 14 de julio, al aeropuerto de París-Beauvais después de que la tripulación declarara una emergencia durante el trayecto.

El vuelo FR4007 activó el código de transpondedor 7700 cuando se encontraba sobre el norte de Francia y comenzó un descenso antes de cambiar bruscamente su trayectoria hacia el aeropuerto parisino. El aparato aterrizó sin incidentes y fue atendido por los servicios aeroportuarios.

Un giro repentino durante el vuelo

El avión había despegado de Mánchester alrededor de las 06.41 horas, hora británica, con destino al aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández, donde tenía prevista su llegada a las 10.00 horas, según el historial de Flightradar24. La plataforma confirmó posteriormente que el vuelo había sido desviado a Beauvais.

La aeronave implicada es un Boeing 737 MAX 8-200, con matrícula EI-ILJ, perteneciente a la flota de Ryanair.

Cuentas especializadas en seguimiento aéreo como AeroSignals informaron inicialmente de que el avión mantenía activo el código de emergencia mientras descendía por debajo de los 10.000 pies. Los controladores aéreos dieron prioridad al aparato y lo dirigieron hacia París-Beauvais, donde pudo completar el aterrizaje con normalidad.

Qué significa el código 7700

El código 7700 es la señal utilizada por una aeronave para comunicar una emergencia general al control del tráfico aéreo. Su activación permite que los controladores identifiquen inmediatamente la situación y faciliten al avión prioridad para descender, modificar su ruta o aterrizar.

Sin embargo, este código no revela por sí mismo qué ha ocurrido. Puede utilizarse ante una incidencia técnica, humo, problemas de presión, una emergencia médica o cualquier otra circunstancia en la que la tripulación considere necesario recibir asistencia prioritaria.

Sin confirmación sobre la causa

Por el momento, Ryanair no ha explicado oficialmente la naturaleza de la emergencia. Tampoco consta que se hayan producido heridos ni problemas durante el aterrizaje.

La información disponible no permite determinar si el desvío se produjo por una avería técnica o por una indisposición de algún pasajero.

El trayecto hacia Alicante

El historial de la aeronave mostraba posteriormente una operación prevista desde París-Beauvais hasta Alicante, lo que apuntaba a la intención de continuar el viaje una vez atendida la incidencia.

El desvío ha afectado también a la programación posterior del avión, que tenía previsto operar el vuelo de regreso FR4006 entre Alicante y Mánchester durante la mañana.