Alicante suma la fuerza de la provincia para aspirar a Capital Europea de la Innovación 2027

Alicante lo vuelve a intentar con la Capital Europea de la Innovación, ahora con la fuerza de la provincia. El Ayuntamiento anuncia que presentará nuevamente la candidatura al reconocimiento continental que ya trató de obtener en 2026, pero en esta ocasión lo hará con el respaldo explícito de la Diputación y los alcaldes de Elche y del área metropolitana.

El galardón, que convertiría la ciudad en epicentro europeo de la innovación durante el próximo año, traería consigo también la concesión de fondos europeos para el impulso de proyectos que sirvan a la ciudad y a los municipios de su entorno. En este sentido, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha señalado que se trataría de aprovechar esta inyección de crédito para avanzar en demandas como el Vertido Cero, para la gestión de los recursos hídricos, precisamente una de las bazas de la candidatura.

"Desde el Ayuntamiento de Alicante entendemos que este reconocimiento europeo debe proyectarse como una oportunidad para el conjunto del territorio" ha señalado Barcala este miércoles. El alcalde considera que la capital "ejerce el papel de ciudad tractora, pero lo hace apoyándose en un ecosistema amplio, en el que cada municipio aporta activos, talento, empresas, infraestructuras y proyectos que enriquecen la candidatura y fortalecen nuestra posición ante Europa".

Para impulsar la candidatura, el Ayuntamiento ha celebrado una "cumbre" municipal en la que han participado, junto al presidente provincial y alcalde de Benidorm, Toni Pérez, los alcaldes de San Vicente del Raspeig, Pachi Pascual; Sant Joan d’Alacant, Santiago Román; Agost, Juan José Castelló; El Campello, Juan José Berenger; Busot, Alejandro Morant; y Torremanzanas, José Miguel Bernabeu.

En el encuentro, los dirigentes se han comprometido a impulsar desde sus respectivos ayuntamientos una declaración institucional de respaldo a la candidatura de Alicante a los "European Capital of Innovation Avards" (iCapital 2027), como muestra del compromiso compartido con un modelo de desarrollo basado en la innovación, la colaboración institucional y la competitividad del conjunto de toda esta área funcional.

"Nuestro entorno constituye uno de los principales espacios de desarrollo económico de la Comunitat Valenciana. Universidades, parques científicos, áreas empresariales, centros tecnológicos, startups, empresas tractoras e instituciones públicas conforman un ecosistema compartido cuya fortaleza reside precisamente en la cooperación entre municipios" ha señalado el alcalde de Alicante tras el encuentro.

Una vez se encuentre oficializada la candidatura, y de acuerdo con los plazos manejados en la pasada edición, la resolución de la convocatoria se espera para los meses de octubre o noviembre. En el caso de que Alicante resultara finalmente seleccionada, Barcala ha avanzado que se desarrollará toda una serie de actos y eventos relacionados con la innovación a lo largo del 2027, al estilo de la capitalidad gastronómica ejercida por la ciudad el pasado año.

Segundo intento

En la pasada edición, Alicante se quedó a mitad de camino en el objetivo de convertirse en Capital Europea de la Innovación, tras haber competido con otras cinco ciudades del continente. El proyecto impulsado por el Ayuntamiento se enfrentaba a los de Liverpool, Grenoble (finalmente reconocida), Rotterdam, Riga y La Haya.

La undécima edición del galardón se concedió en diciembre por parte de la Comisión Europea para reconocer a aquellos municipios que "abren sus prácticas de gobernanza a la experimentación y aspiran a ser modelos a seguir para otras ciudades, ampliando los límites de la innovación en beneficio de sus ciudadanos".

El concejal del área, Antonio Peral, resaltó en su día que la preselección de Alicante ya "ponía en valor la importante apuesta innovadora y de buena gobernanza del Ayuntamiento con iniciativas como los ciberkioscos digitales o el asistente virtual Ali en la web municipal", proyectos habilitados "para acercar la administración local a los vecinos y facilitar sus trámites, reduciendo la brecha digital".