Los avances en el convenio para el Parque Central de Alicante, a la espera de la Generalitat

Nueva reunión a tres bandas para avanzar en el futuro del Parque Central de Alicante. El Ministerio de Transportes y el Ayuntamiento de Alicante aguardan las propuestas de la Generalitat para el convenio que debe concretar los pasos a seguir y el reparto de la financiación del proyecto, cuya firma se espera para finales de este 2026. Mientras, la sociedad Avant (integrada por las tres administraciones además de Adif) se ha comprometido a adecentar los terrenos que deben acoger la gran zona verde, tal y como reclaman los vecinos del entorno.

Después de que la cartera de Óscar Puente presentara el borrador del convenio a principios de junio y de que los tres organismos oficiales celebraran un primer encuentro escasos días después, la sociedad Avant ha llevado a cabo este miércoles una nueva reunión con el objetivo de avanzar en la tramitación del Parque Central, una infraestructura históricamente demandada en Alicante. En este sentido, fuentes presentes en la cita han señalado que, mientras el ministerio y el Ayuntamiento ya se encuentran negociando las aportaciones municipales al borrador de Transportes, el Consell todavía no se ha pronunciado al respecto ni ha presentado sus propuestas. Una circunstancia que podría llegar a complicar el plazo que las tres administraciones se han puesto como meta: poder suscribir el acuerdo antes de que finalice el presente año.

En el encuentro, además, se ha abordado también el necesario adecentamiento y limpieza de la zona, que los vecinos reclaman como medida provisional a la espera de que comiencen las obras. Al respecto, la sociedad Avant se ha comprometido a llevar a cabo una actuación en el entorno de los pasos provisionales. A su vez, desde Adif se contemplan también otras posibles acciones a realizar, como la retirada del material ferroviario en desuso o la limpieza del resto de los terrenos.

Concurso en marcha

Por otra parte, la reunión también ha servido para poner iniciar los trabajos previos a la redacción de los pliegos del concurso para la redacción del proyecto de la estación. Igualmente, Avant ha presentado una propuesta de bases para el concurso de ideas con el que se pretende escoger el diseño del parque.

Ahora, las distintas administraciones deberán realizar sus respectivas aportaciones para que ambos procedimientos puedan ejecutarse a la mayor brevedad posible, de acuerdo con las intenciones manifestadas por el Ministerio de Transportes, el Ayuntamiento de Alicante y la Generalitat Valenciana.

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