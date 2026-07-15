Barcala, sobre el hallazgo de la Venus de Alicante: "Yo no estaba"

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, evita concretar los detalles sobre el descubrimiento de la Venus de Alicante, después de que los operarios que trabajaban en la excavación que encontró la cabeza escultórica hayan asegurado que el hallazgo no se produjo en la fecha ni en el lugar señalados por la concejala de Cultura, Nayma Beldjilali.

Preguntado sobre la versión de los trabajadores, el regidor ha restado importancia a las afirmaciones de quienes aseguran que encontraron la pieza: "Ahora son los operarios los que van a determinar, ¿no? Yo no estaba en ese momento allí y me parece que es una polémica absolutamente artificial", ha indicado el alcalde. "Esas pequeñas historias en paralelo me parecen muy bien, pero creo que nos distraen de lo sustancial, que es el gran hallazgo que supone para los alicantinos", ha añadido.

En la misma línea, Barcala tampoco ha querido concretar si las obras de regeneración de La Almadraba debieron paralizarse cuando se extrajo la pieza, de incalculable relevancia histórica: "Cuestiones tan específicas sobre si el boquete se hizo con una pala o con un pico... Los técnicos son los que sí que saben. Me consta, porque además ha sido aplaudido por el sector, que ha sido un trabajo escrupuloso, ajustado a todos los protocolos y aplaudido por los especialistas".

Ubicación por decidir

Por ahora, el Consistorio aún debe determinar el lugar donde expondrá la Venus, para que pueda ser contemplada por alicantinos y visitantes. En este sentido, el alcalde ha avanzado que se están produciendo conversaciones con la Diputación, valorando enclaves como el MARQ, y que también se baraja realizar una réplica de la escultura que pueda ser exhibida mientras concluyen los trabajos con la pieza original.

"Estamos valorándolo ahora mismo. Hemos dejado en manos de expertos que determinen el cuándo y el cómo se tiene que hacer. Serán ellos los que nos digan cuándo se puede empezar a exponer. Tenemos propuestas que tengo que agradecer a la Diputación. Todo eso se está evaluando", ha afirmado el dirigente popular este miércoles.

Dos versiones

Los operarios que aseguran estar detrás del descubrimiento señalaron a INFORMACIÓN que "ha sido muy especial saber que es tan importante para la ciudad de Alicante", pero lamentaron no haber tenido ningún reconocimiento por parte del Ayuntamiento: "Nos habría gustado que se sepa que la encontramos nosotros", añaden. Además, apuntan que la concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, anunció que la cabeza había sido encontrada "el pasado 20 de mayo", cuando los trabajadores que realizaron el hallazgo cuentan con pruebas documentales de que la Venus ya había aparecido nueve días antes de lo afirmado por el ejecutivo de Barcala.

Al respecto, el gobierno municipal ha defendido en repetidas ocasiones que se trata "del mayor hallazgo de la historia" de la ciudad y que la cabeza escultórica cuenta con "un valor excepcional", pero no ha concretado la forma exacta en la que se descubrió su existencia. De hecho, el único cartel en La Almadraba que hace referencia a la Venus ni siquiera se encuentra en la zona de la excavación que la sacó a la luz, sino en el yacimiento arqueológico situado a unos veinte metros de distancia, según relatan los operarios.

Una serie de detalles por los que los operarios que aseguran que extrajeron la cabeza durante las obras de regeneración reclaman al Ayuntamiento que concrete "la realidad" sobre el mayor descubrimiento patrimonial en la historia reciente de la ciudad.