Roberto Brasero alerta sobre la canícula de este año: “Es calor sobre calor”
El meteorólogo alerta sobre las altas temperaturas y los avisos rojos de este miércoles
“Período del año en que es más fuerte el calor”. Así define la Real Academia Española (RAE) la canícula. Se trata de un término definido también por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y que suele abarcar entre el 15 de julio y el 15 de agosto. Aunque lo cierto es que este año la canícula ha empezado mucho antes.
Así lo confirma el meteorólogo Roberto Brasero, quien en su previsión del tiempo para Antena 3 indica que “lo que ocurre es que este año ya llevamos con récords y temperaturas elevadas desde finales de junio. Ahora podríamos decir que se trata de "calor sobre calor", tanto el que tendremos mañana en el sur y sobre todo el este de España como el que, sobre todo, esperamos a partir del domingo y para toda la semana que viene. Una semana en la que muy posiblemente la canícula hará honor a su nombre”.
Y no es para menos porque este miércoles el litoral de la provincia de Valencia y la Ribera del Ebro en Zaragoza estarán en alerta roja por temperaturas máximas que pueden llegar a los 42ºC. En este sentido, Brasero puntualiza que en el caso de Valencia “es más probable en el prelitoral aunque en la costa también se notará más calor, incrementado por la humedad del mar”.
El meteorólogo también avanza que los termómetros alcanzarán estos máximos en Murcia y en Lérida y Mallorca se quedarán cerca. Suben también las temperaturas en el sur de Andalucía y Canarias y bajan en Navarra, Álava y Asturias.
Las tormentas también harán acto de presencia en la península, tanto en el norte como en el sureste donde recorrerán el este de sur a norte. Así podrían tener más afectación en Albacete, el interior de Valencia y el norte de Murcia. Brasero añade que “vendrán acompañadas de rachas de viento muy fuertes e incluso granizo”.
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