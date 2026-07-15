El catedrático de la Universidad de Alicante Josep Bernabeu Mestre, Premio Nacional de Gastronomía a la Investigación e Innovación 2026

El doctor en Medicina y catedrático de Historia de la Ciencia de la Universidad de Alicante (UA), Josep Bernabeu Mestre, ha sido galardonado con el Premio Nacional de Gastronomía a la Investigación e Innovación 2026, que otorga la Real Academia de Gastronomía (RGA). El catedrático de la UA ha desarrollado una dilatada trayectoria académica e investigadora centrada en la alimentación, la nutrición y la gastronomía desde una perspectiva histórica, científica y social.

Es director académico de la Cátedra Carmencita de Estudios del Sabor Gastronómico y miembro fundador del Grupo de Gastronomía Científica. Bernabeu Mestre ha orientado buena parte de su trabajo a la recuperación y puesta en valor del patrimonio gastronómico, una labor que ha sido especialmente señalada por el jurado. Durante la deliberación de los premios, se ha destacado su constancia, rigor y capacidad de abrir camino en un ámbito que hoy resulta estratégico para comprender la gastronomía desde una perspectiva interdisciplinar. Liderado por Rosaura Leis, presidenta de la Fundación Española de la Nutrición, el jurado ha estado integrado por Toni Massanés, director de la Fundación Alícia, junto a los académicos y expertos Gregorio Varela, Rafael Moreno, Almudena Villegas, Beatriz Jacoste y Begoña Lluch, así como por Luis Suárez de Lezo y Miguel Loya, presidente y secretario general de la RAG.

“Es el reconocimiento a toda una trayectoria dedicada a defender que la gastronomía es una herramienta para comprender nuestra historia, cuidar nuestra salud y preservar nuestro patrimonio cultural”, ha apuntado el jurado.

Premios Nacionales de Gastronomía

Los Premios Nacionales de Gastronomía constituyen los galardones más prestigiosos del sector y distinguen, desde 1974, la excelencia, el talento y la contribución de los profesionales que impulsan y enriquecen la gastronomía española desde ámbitos tan diversos como la cocina, la sala, la investigación o la comunicación.

La gala de entrega de los Premios Nacionales de Gastronomía 2026 se celebrará el próximo 9 de noviembre en el Palacio de Congresos ‘El Greco’ de Toledo, consolidando la nueva etapa iniciada el pasado año, en la que los galardones recorren diferentes lugares de España con el propósito de reconocer la diversidad e identidad de las gastronomías que conforman nuestro país.

Currículum

Josep Bernabeu Mestre, doctor en Medicina y catedrático de Historia de la Ciencia en la Universidad de Alicante, dirige la Cátedra Carmencita de Estudios del Sabor Gastronómico desde 2017. En la actualidad, imparte docencia en los grados de Gastronomía y Medicina y en el máster interuniversitario de Salud Pública.

Su actividad investigadora ha estado centrada en el período contemporáneo español y europeo, ocupándose, básicamente, de la historia de la salud pública, la historia de la nutrición comunitaria y la gastronomía, donde destaca la línea de investigación centrada en analizar el papel de las tradiciones culinarias y gastronómicas en la consecución de una alimentación saludable y sostenible.

Entre las publicaciones relacionadas con el ámbito gastronómico, destaca la coordinación del ensayo biográfico (Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil Albert, 2025), o las monografías Alimentación, gastronomía y nutrición en el camino de la sostenibilidad. Historia de una convergencia (Servei de Publicacions de la Universitat d’Alacant, 2021) y Cuineres del territori. La memòria dels menjars de les comarques de la Marina en l’obra del folklorista Francisco G. Seijo Alonso (Edicions Onada, 2021), por la que recibió el VI Premi Internacional de Llibre de Cuina, Salut i Sostenibilitat Ciutat de Benicarló, 2021. Es, así mismo, coautor de diversos artículos publicados en revistas de impacto como International Journal of Gastronomy and Food Science, Foods o International Journal of Environmental Research and Public Health.

Recientemente ha sido galardonado con el XLVI Premi d’Investigació 25 d’abril Vila de Benissa 2026, por el ensayo de investigación Pa i melva. Etnografia de la fam en terres de la Marina: el testimoni de Matèria de Bretanya de Carmelina Sánchez-Cutillas (1921-2009) y con el XXIX Premio Nacional de Edición Universitaria de España, 2026 en la categoría de Mejor monografía en Ciencias de la Salud, por la obra Pandemias (Servei de Publicacions de la Universitat d’Alacant, 2025), de la que es coeditor.