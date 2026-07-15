Compromís pide investigar el hallazgo de la Venus de Alicante al Gobierno y al Consell

Compromís quiere "aclarar" los detalles sobre el hallazgo de la Venus de Alicante, al considerar que existen "dos versiones completamente distintas", una del Ayuntamiento y otra de los trabajadores que aseguran haber encontrado la pieza. Por ello, la coalición valencianista requiere la mediación tanto del Gobierno de España como de la Generalitat para que comprueben si el protocolo seguido en este descubrimiento ha sido el que reclama la legislación vigente.

"Vamos a pedir al Ministerio de Cultura que aclare qué ocurrió realmente con el hallazgo de la Venus de Alicante, porque hay dos historias: la del gobierno de Luis Barcala y la de los trabajadores. Alguien tiene que explicar cuál es la verdadera", ha señalado a INFORMACIÓN este miércoles el portavoz de Compromís en Alicante, Rafa Mas.

"Hay dos historias: la del gobierno de Luis Barcala y la de los trabajadores. Alguien tiene que explicar cuál es la verdadera" Rafa Mas — Portavoz de Compromís

El edil valencianista ha avanzado que su formación ha elevado una batería de preguntas al Gobierno de España "para que analice este caso en el ámbito de sus competencias, compruebe si se ha aplicado correctamente la legislación sobre patrimonio histórico y realice el seguimiento que corresponda".

A su vez, Compromís hará lo propio en las Cortes, con el objetivo de que se impulse un estudio científico de la pieza "para determinar con precisión su antigüedad, su contexto arqueológico y su verdadero valor patrimonial".

El foco, en la concejala de Cultura

En la misma línea, Compromís también ha anunciado su intención de registrar una petición dirigida a la concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, para "que haga público todo el expediente y el registro documental del hallazgo", que tuvo lugar el pasado mes de mayo.

De hecho, la fecha del descubrimiento es precisamente uno de los puntos de conflicto: la concejala aseguró que tuvo lugar el 20 de mayo, mientras que los operarios que extrajeron la pieza disponen de imágenes tomadas nueve días antes, que desmienten esta versión. "Queremos conocer, paso a paso, qué ocurrió desde el momento en que apareció la pieza, qué decisiones se tomaron, quién las tomó y si se actuó conforme a los protocolos de protección del patrimonio", ha indicado Rafa Mas.

Las preguntas

En las iniciativas planteadas por Compromís en el Congreso de los Diputados y en las Cortes, se consulta si las administraciones tienen constancia del expediente oficial asignado al hallazgo, qué actuaciones de coordinación o seguimiento se están ejecutando y cómo se está garantizando el cumplimiento de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, en lo relativo a la protección cautelar, conservación, documentación y régimen jurídico del bien hallado.

En la misma línea, la formación pregunta si, "ante la existencia de versiones contradictorias" sobre las circunstancias del hallazgo, tienen previsto el Ministerio o la Conselleria Cultura solicitar información técnica o realizar actuaciones de seguimiento para verificar el estado de conservación de la pieza, el cumplimiento de los protocolos legalmente establecidos y las medidas de protección previstas en la legislación vigente.

Además, Compromís también se interesa por conocer de qué información disponen ambas administraciones sobre la cronología, datación, contexto arqueológico y adscripción histórico-cultural de la escultura conocida como “la Venus”, y qué actuaciones piensan promover para favorecer su estudio científico y determinar con precisión su antigüedad y valor patrimonial.