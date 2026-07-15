El Escaparate de INFORMACIÓN: un espacio de denuncia ciudadana en la provincia de Alicante

El Escaparate nace como una sección abierta a los lectores para mostrar, con imágenes y vídeos, aquello que necesita una solución en las calles de los municipios de la provincia de Alicante. Suciedad, baches, aceras en mal estado, mobiliario urbano deteriorado, señales dañadas, solares abandonados o cualquier otro problema cotidiano que afecte a los alicantinos.

Los lectores pueden enviar sus imágenes de denuncia, indicando el lugar exacto y una breve descripción, al correo electrónico escaparate@informacion.es y aparecerá publicada en esta información.

INFORMACIÓN Basura acumulada en la calle Roselló de Alicante Basura acumulada en la Calle Roselló de Alicante, a la altura del número 32 / INFORMACIÓN

INFORMACIÓN Suciedad en los alrededores de la estación del TRAM de Plaza Mar 2 de Alicante Suciedad en el entorno de la estación del TRAM del Plaza Mar 2 de Alicante / INFORMACIÓN

INFORMACIÓN Vallas caídas en Alicante / INFORMACIÓN "Calculo que lleva así entre 10 y 15 años" Un vecino explica que en la intersección de la Avda Juan Sanchís Candela con Alonso Cano de Alicante, dónde está el monumento dedicado a Miguel Ángel Blanco, están estas vallas alrededor de éste elemento decorativo en estado ruinoso, y se pregunta: ¿Tienen que pasar 20 años para que lo arreglen? Porque no se exactamente los años que lleva así, cálculo que entre 10 y 15 años. DESIDIA MUNICIPAL TOTAL".

INFORMACIÓN Basura alrededor de los contenedores en el barrio de La Florida de Alicante Basura alrededor de los contenedores en el barrio de La Florida de Alicante / INFORMACIÓN

INFORMACIÓN Basura debajo de contenedores de basura en Alicante Una vecina adjunta una imagen de la calle Doctor Ayela 25 de Alicante, tomada este fin de semana, en la que se aprecia basura debajo de un contenedor. Basura debajo de un contenedor de basura en Alicante / INFORMACIÓN

INFORMACIÓN Algas y accesos en mal estado en La Calita del Cabo de las Huertas de Alicante / INFORMACIÓN "Accedemos por una rampa destrozada y pisamos sobre cieno" Una vecina adjunta imágenes del estado de La Calita en el Cabo de las Huertas de Alicante. La rampa de acceso y varias zonas es encuentran en "un estado deplorable. Hay mucha suciedad, aguas estancadas (que seguro provienen de rotura de algún colector subterráneo) y montones de algas sin limpiar, que provocan malos olores, muchos insectos y la inestabilidad de dónde pisar. Este año la situación es mucho más preocupante que en años anteriores", indica en su correo electrónico. Estado en el que se encuentra el acceso a La Calita del Cabo de las Huertas de Alicante / INFORMACIÓN

INFORMACIÓN Suciedad y envases de cristal rotos en varias calles de San Vicente del Raspeig / INFORMACIÓN Suciedad y envases de cristal rotos en varias calles de San Vicente del Raspeig Una vecina adjunta varias imagénes de botellas de vidrio, vasos de cristal rotos y diversa suciedad en la avenida Sevilla, calle Argentina, calle Cuba, plaza Francisco Santana Orts y Paseo de las Naciones en San Vicente del Raspeig. La vecina indica que esta suciedad se genera por la proximidad de un pub y que, además, se agrava por estar en el entorno de un colegio de infantil y primaria y un parque infantil. Suciedad y envases de cristal rotos en varias calles de San Vicente del Raspeig / INFORMACIÓN

INFORMACIÓN Estado de la calzada en la avenida Sanchís Candela de Alicante Un vecino "denuncia" el mal estado de una parte de la calzada en al avenida Sanchís Candela en su intersección con la rotonda Agatángelo Soler. Estado de la calzada en la avenida Sanchís Candela de Alicante / INFORMACIÓN

INFORMACIÓN Trapa ropa en Alicante / INFORMACIÓN Trapa sin arreglar en la plaza Óscar Tordera de Alicante Una vecina denuncia que durante dos años ha llamado tres veces al Ayuntamiento para avisar de una trapa rota "y lo único que hacen es poner vallas o cintas y ahora este armatoste".