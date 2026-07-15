El ICALI entrega sus ayudas sociales correspondientes al primer semestre de 2026
Están destinadas a programas de inclusión, apoyo sociosanitario, investigación, cooperación internacional y atención a personas con discapacidad
El Ilustre Colegio de la Abogacía de Alicante (ICALI) ha realizado la entrega de sus ayudas sociales correspondientes al primer semestre de 2026, una iniciativa que refleja el firme compromiso de la institución con la responsabilidad social, la solidaridad y el apoyo a proyectos que mejoran la calidad de vida de las personas más vulnerables de la Comunidad Valenciana.
Las ayudas concedidas en esta convocatoria se destinan a programas de inclusión, apoyo sociosanitario, investigación, cooperación internacional y atención a personas con discapacidad, contribuyendo al desarrollo de proyectos con un importante impacto social tanto en la provincia de Alicante como fuera de nuestras fronteras.
A través de estas ayudas, el ICALI reafirma su compromiso con los valores de solidaridad, igualdad y servicio a la sociedad que inspiran el ejercicio de la abogacía. Tal como ha señalado Ignacio Gally, decano del ICALI “el ICALI ha querido reconocer y agradecer la extraordinaria labor que desempeñan todas las entidades beneficiarias, cuyo trabajo diario contribuye a construir una sociedad más inclusiva, justa y comprometida con las personas que más apoyo necesitan. Desde ICALI somos quienes os damos las gracias por vuestra entrega y trabajo”.
Compromiso con la acción social
Las entidades beneficiarias y los proyectos que han recibido las ayudas económicas han sido los siguientes:
Asociación Alicantina Síndrome de Down
La ayuda se ha destinado al Programa de Respiro Familiar, una iniciativa orientada a ofrecer apoyo y acompañamiento a las familias de personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual.
Asistieron al acto de entrega la presidenta de la asociación, María Teresa Rodríguez, y la directora, Pilar Hernández, así como las asociadas Bárbara Llinares y Marta Francés.
Fundación Mensajeros de la Paz
La aportación económica se destinará a la iniciativa solidaria “Una sonrisa para Benín”, cuyo objetivo es recaudar fondos y donaciones para mejorar las condiciones de vida de la infancia en Benín, garantizando su protección, alimentación, educación y desarrollo. Asimismo, el proyecto apoya programas agrícolas que permitan a las mujeres abandonar las duras condiciones de trabajo en las canteras de piedra de Tchatchegou.
Recogieron la ayuda Cristina Ribes Mediavilla y Francisco Luis Asencio Coloma, voluntarios de Mensajeros de la Paz.
Asociación Grupo Abril
La ayuda concedida respaldará el Taller de Compresas Sostenibles (Puntaicas Abril), desarrollado en la región de Adís, en Etiopía, un proyecto que promueve la salud, la sostenibilidad y la mejora de las condiciones de vida de las mujeres de la zona.
En representación de la entidad asistió Encarnación González Gallego.
Asociación para el Desarrollo Sociosanitario Tabarca
La subvención permitirá la adquisición de dos pantallas Smart TV, dos peanas móviles y punteros, recursos destinados a mejorar las actividades y servicios de formación que desarrolla la asociación.
Recogieron la ayuda Amparo Sempere e Isabel Ortega Ripoll.
Asociación Amunt Contra el Cáncer
La ayuda se destinará a seguir avanzando en los objetivos de la entidad, centrados en apoyar a personas con cáncer en situación de vulnerabilidad y colaborar en la financiación de proyectos de investigación pública relacionados con la enfermedad.
Asistió al acto la presidenta de la asociación, María Isabel Llorca Vaquer.
Asociación Pro-Deficientes Psíquicos de la Marina Alta (APROSDECO)
La aportación económica apoyará el Programa de Accesibilidad Cognitiva que la entidad desarrolla en sus diferentes servicios, facilitando la comprensión del entorno y favoreciendo la autonomía y la inclusión de las personas con discapacidad intelectual.
Recogieron la ayuda Joana Canet Sastre y Cristina Serrano.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un vuelo de Ryanair que partió de Manchester con destino Alicante se desvía a París por una emergencia
- Me siento extranjero en la ciudad en la que me he criado': el mensaje sobre el centro de Alicante que abre debate en redes
- Vuelve la alerta roja a Alicante: Sanidad pone hoy en riesgo alto a 23 municipios de la provincia
- La Justicia obliga al Ayuntamiento de Alicante a pagar más de 744.000 euros en intereses tras un aluvión de sentencias por el retraso en el pago de facturas
- Los patos dejarán de campar por la Universidad de Alicante
- Simulacro contra la venta ambulante en Alicante
- El alicantino que sufrió el ataque de un tiburón en Maldivas explica 'el día que desperté y descubrí que me faltaba una pierna
- Adif levanta una barrera en San Gabriel para cerrar las vías que han segado diez vidas este siglo