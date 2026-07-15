El ICALI entrega sus ayudas sociales correspondientes al primer semestre de 2026

El Ilustre Colegio de la Abogacía de Alicante (ICALI) ha realizado la entrega de sus ayudas sociales correspondientes al primer semestre de 2026, una iniciativa que refleja el firme compromiso de la institución con la responsabilidad social, la solidaridad y el apoyo a proyectos que mejoran la calidad de vida de las personas más vulnerables de la Comunidad Valenciana.

Las ayudas concedidas en esta convocatoria se destinan a programas de inclusión, apoyo sociosanitario, investigación, cooperación internacional y atención a personas con discapacidad, contribuyendo al desarrollo de proyectos con un importante impacto social tanto en la provincia de Alicante como fuera de nuestras fronteras.

A través de estas ayudas, el ICALI reafirma su compromiso con los valores de solidaridad, igualdad y servicio a la sociedad que inspiran el ejercicio de la abogacía. Tal como ha señalado Ignacio Gally, decano del ICALI “el ICALI ha querido reconocer y agradecer la extraordinaria labor que desempeñan todas las entidades beneficiarias, cuyo trabajo diario contribuye a construir una sociedad más inclusiva, justa y comprometida con las personas que más apoyo necesitan. Desde ICALI somos quienes os damos las gracias por vuestra entrega y trabajo”.

Compromiso con la acción social

Las entidades beneficiarias y los proyectos que han recibido las ayudas económicas han sido los siguientes:

Asociación Alicantina Síndrome de Down

La ayuda se ha destinado al Programa de Respiro Familiar, una iniciativa orientada a ofrecer apoyo y acompañamiento a las familias de personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual.

Asistieron al acto de entrega la presidenta de la asociación, María Teresa Rodríguez, y la directora, Pilar Hernández, así como las asociadas Bárbara Llinares y Marta Francés.

Fundación Mensajeros de la Paz

La aportación económica se destinará a la iniciativa solidaria “Una sonrisa para Benín”, cuyo objetivo es recaudar fondos y donaciones para mejorar las condiciones de vida de la infancia en Benín, garantizando su protección, alimentación, educación y desarrollo. Asimismo, el proyecto apoya programas agrícolas que permitan a las mujeres abandonar las duras condiciones de trabajo en las canteras de piedra de Tchatchegou.

Recogieron la ayuda Cristina Ribes Mediavilla y Francisco Luis Asencio Coloma, voluntarios de Mensajeros de la Paz.

Asociación Grupo Abril

La ayuda concedida respaldará el Taller de Compresas Sostenibles (Puntaicas Abril), desarrollado en la región de Adís, en Etiopía, un proyecto que promueve la salud, la sostenibilidad y la mejora de las condiciones de vida de las mujeres de la zona.

En representación de la entidad asistió Encarnación González Gallego.

Asociación para el Desarrollo Sociosanitario Tabarca

La subvención permitirá la adquisición de dos pantallas Smart TV, dos peanas móviles y punteros, recursos destinados a mejorar las actividades y servicios de formación que desarrolla la asociación.

Recogieron la ayuda Amparo Sempere e Isabel Ortega Ripoll.

Asociación Amunt Contra el Cáncer

La ayuda se destinará a seguir avanzando en los objetivos de la entidad, centrados en apoyar a personas con cáncer en situación de vulnerabilidad y colaborar en la financiación de proyectos de investigación pública relacionados con la enfermedad.

Asistió al acto la presidenta de la asociación, María Isabel Llorca Vaquer.

Asociación Pro-Deficientes Psíquicos de la Marina Alta (APROSDECO)

La aportación económica apoyará el Programa de Accesibilidad Cognitiva que la entidad desarrolla en sus diferentes servicios, facilitando la comprensión del entorno y favoreciendo la autonomía y la inclusión de las personas con discapacidad intelectual.

Recogieron la ayuda Joana Canet Sastre y Cristina Serrano.