Las Hogueras de Alicante aprueban por amplia mayoría el reglamento para castigar filtraciones de los jurados, conflictos de interés y acoso sexual

Las Hogueras de Alicante han aprobado, por amplísima mayoría, el reglamento interno para castigar cuestiones como el acoso sexual, los posibles conflictos de interés o filtraciones de los jurados. Una actualización normativa que llega tras las sospechas que pesan sobre la Elección de la Bellea del Foc Infantil del 2026, que llevaron a la Federació de Fogueres a anunciar que sancionaría a los miembros del jurado que incumplan las cláusulas de confidencialidad, aunque el cambio ya estaba en marcha previamente.

En una asamblea extraordinaria, la Federació ha sacado adelante la renovación del Reglamento de Régimen Disciplinario, sin actualizar desde el 2008, que se ha impulsado para incluir nuevos apartados. La nueva redacción del documento, a la que no se han presentado alegaciones, ha cosechado un total de 252 votos a favor, dos en contra y dos abstenciones: más de un 98 % de apoyos.

Según se recoge en el documento aprobado casi por unanimidad, sus disposiciones serán de aplicación para las asociaciones dentro de la Federación, sus miembros participantes en actos oficiales, los integrantes de la Asamblea General y quienes conformen la Junta Directiva de la Federació. En los distintos apartados, se incorporan infracciones leves, graves y muy graves, con distintas penalidades.

Hemos aprobado una forma directa para que las hogueras estén más protegidas ante los deudores David Olivares — Presidente de la Federació de Fogueres

Por lo que respecta al apartado orientado a los jurados designados por la Federació, se determina que podrán ser sancionadas conductas como retrasos o inasistencia injustificada a las sesiones (leve), falta de imparcialidad evidente o negligencia en el desempeño de sus funciones (grave) y manipular deliberadamente los resultados o cometer actos de discriminación o acoso (muy grave). Como consecuencia de estas cuestiones, los castigos van desde una amonestación interna o pública a la suspensión de sus funciones y la expulsión definitiva.

El nuevo reglamento también incorpora un capítulo orientado a regular los posibles conflictos de interés, considerando que se da esta situación cuando los implicados tengan afán directo o indirecto en un asunto, mantengan relación personal o profesional con personas o entidades afectadas o exista un vínculo familiar hasta segundo grado.

Al respecto, se indica que "toda persona que incurra en esta situación deberá comunicarlo inmediatamente" y que la "omisión dolosa de esta obligación" constituirá una infracción muy grave. Además, quien se encuentre en situación de conflicto deberá abstenerse de participar en deliberaciones, de votar y de influir directa o indirectamente en la decisión.

En caso contrario, se podrá dar lugar al cese inmediato de la persona afectada, además de su inhabilitación durante un máximo de cuatro años y la exigencia de responsabilidad por los daños causados.

La reunión, aplazada inicialmente para evitar que coincidiera con el partido de semifinales entre España y Francia, también ha servido para sacar adelante una nueva normativa para impedir que los "morosos" cambien de comisión sin saldar su deuda. Para ello, será obligatorio presentar un certificado de ausencia de deudas. Más allá de una observación de un festero, que preguntaba qué ocurre si la hoguera en cuestión se niega a emitir dicho documento, el punto tampoco ha generado controversia. El ente gestor de la Fiesta ha explicado que las comisiones están obligadas a expedir el archivo y la aprobación ha salido adelante por 148 votos a favor, ninguno en contra y tres abstenciones.

Al término de la reunión, el presidente de la Federació de Fogueres, David Olivares, ha asegurado sentirse "muy feliz" por la aprobación de ambos reglamentos: "Era un asunto muy demandado", ha añadido. En la misma línea, Olivares ha manifestado que la normativa validada este miércoles "es una forma directa para que las hogueras estén más protegidas ante los deudores que bailan de asociación en asociación"

El jurado se defiende: "Dejad de hacer daño"

Aunque no estaba prevista la inclusión de ruegos y preguntas en el orden del día, el jurado encargado de la Elección de la Bellea del Foc Infantil ha querido defenderse tras situarse en el centro de la polémica el pasado mes de mayo por presuntas filtraciones: "No recibimos presiones, dejad de hacer daño", ha defendido una de sus integrantes, en la asamblea extraordinaria.

Rosa María Pinto, miembro del jurado que designó a la Bellea del Foc Infantil 2026, Leire Arellano, y sus damas de honor. Al concluir los asuntos del orden del día, la integrante de la barraca No poem fer més ha tomado la palabra: "Los miembros del jurado no hemos recibido ninguna presión, ninguna visita ni nada. Estoy dispuesta a demostrarlo donde haga falta", ha indicado.

Dejemos de usar las redes así porque estamos haciendo daño a gente que trabaja para la Fiesta Rosa María Pinto — Jurado de la Bellea del Foc Infantil 2026

La miembro del jurado ha asegurado que tanto ella como el resto de integrantes se encuentran "muy afectados" por las críticas e insultos que están recibiendo a través de las redes sociales. "Tengamos respeto por las niñas elegidas porque todo esto está manchando y haciendo que mucha gente lo pase mal. Dejemos de usar las redes así porque estamos haciendo daño a gente que trabaja para la Fiesta", ha añadido.

La defensa del papel del jurado realizada por Rosa María Pinto llega después de que, en mayo, la gala de la Elección de la Bellea del Foc infantil estuviera en boca de todos, dentro y fuera de la Fiesta, por presuntas filtraciones. Unas horas antes de que las niñas salieran a la Plaza de Toros, parecía que todos lo sabían. En los pasillos y en los grupos de Whatsapp circulaban siete nombres de candidatas (más bien, de sus hogueras) que horas después serían confirmados sobre el escenario, uno por uno.