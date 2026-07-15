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¿Qué son los reventones térmicos y por qué han activado las alertas en la Comunidad Valenciana?

Sanidad ha puesto hoy en alerta roja al interior de la provincia de Alicante y al litoral sur

Calor riguroso en Elche con 38°C y noche asfixiante de 24°C en Alicante este miércoles de julio

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Carmen Tomàs

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La Comunidad Valenciana vive horas de máxima alerta meteorológica con alertas roja y naranja por altas temperaturas. Además del calor extremo —con la provincia de Valencia en alerta roja—, la AEMET ha avisado de un fenómeno menos conocido pero igual de peligroso: los reventones térmicos, también llamados "esclafits càlids" en valenciano.

¿En qué consisten los reventones térmicos?

Un reventón térmico es un fenómeno meteorológico repentino asociado a tormentas, especialmente a las llamadas tormentas secas (aquellas que apenas dejan lluvia pero sí mucha inestabilidad atmosférica). Se produce cuando una corriente de aire frío desciende bruscamente desde una tormenta y, al chocar con el suelo, se expande de forma violenta. Ese choque provoca dos efectos simultáneos: una subida repentina de la temperatura y ráfagas de viento muy fuertes y de corta duración, que pueden superar ampliamente la velocidad del viento habitual en la zona.

Estas tormentas seca sson, precisamente, tormentas en las que apenas llega lluvia al suelo, o no llega nada. Se forman en altura, con toda la inestabilidad y la actividad eléctrica de una tormenta normal, pero la lluvia se evapora antes de tocar tierra debido a las altas temperaturas y la sequedad del aire en las capas bajas de la atmósfera.

Según ha explicado la AEMET, la jornada se presenta especialmente adversa por la combinación de calor intenso y generalizado junto a fenómenos costeros como tormentas secas, rebuclos y ráfagas muy fuertes de viento de corta duración.

Por su parte, Emergències 112CV ha confirmado, a través de la Unitat Tècnica d'Anàlisi de Prevenció, que existe una alta probabilidad de que durante la tarde-noche se registren estos reventones térmicos, provocando subidas repentinas de temperatura y vientos fuertes de aparición súbita.

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Recomendaciones ante este fenómeno

Ante este escenario, las autoridades piden extremar la precaución y aplicar medidas de autoprotección: evitar zonas costeras y espacios abiertos, asegurar objetos que puedan salir volando y mantenerse informado a través de los canales oficiales mientras dure el episodio de inestabilidad.

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