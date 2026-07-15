El "rezo" de un cura que volará desde Alicante durante la final del Mundial: "Dime que sí, Air Europa"

El padre Antonio Carpena López tiene este domingo una preocupación difícil de resolver incluso con una plegaria: su vuelo desde Alicante a Madrid despega prácticamente a la misma hora que comienza la final del Mundial de fútbol que disputará España contra el ganador del Argentina-Inglaterra.

El sacerdote ha recurrido a las redes sociales para pedir ayuda directamente a Air Europa, la compañía con la que viajará en el vuelo UX4050.

"El domingo viajaré en el vuelo UX4050 que sale a las 20.45 desde Alicante hacia Madrid. A la misma hora juega la selección española la final del Mundial. Quería preguntar si se podrá ver en el avión o habrá wifi. Dime que sí, Air Europa", escribió en X.

Quince minutos antes del comienzo del partido

El problema de horarios es evidente. El vuelo tiene prevista su salida del aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández a las 20.45 horas, mientras que la final comenzará el domingo 19 de julio a las 21.00 horas, según el horario peninsular español.

España consiguió su clasificación tras derrotar por 2-0 a Francia y espera al ganador de la semifinal entre Inglaterra y Argentina. Será la segunda final mundialista de la selección española.

Cuando el árbitro señale el inicio del encuentro, Carpena debería encontrarse en pleno despegue o durante los primeros minutos de un trayecto cuya duración habitual ronda una hora y cinco minutos.

¿Podrá ver la final desde el avión?

Air Europa ofrece conexión wifi en determinados vuelos de corto y medio radio operados con aviones Boeing 737-800 equipados para ello. En rutas españolas y europeas, la compañía indica que el servicio está disponible en vuelos de más de 45 minutos, aunque depende del aparato asignado finalmente.

La aerolínea dispone de bonos para mensajería, navegación, redes sociales y otras actividades online. Sin embargo, su información pública no garantiza la retransmisión de televisión en directo ni que la conexión permita seguir sin interrupciones un partido completo mediante vídeo.

Los Boeing 737 de la compañía también pueden ofrecer contenidos de entretenimiento para ver desde el dispositivo personal, pero Air Europa advierte de que este sistema no está disponible en todos los aviones y está sujeto a posibles cambios de flota.

Así, la respuesta que busca el sacerdote dependerá tanto del avión destinado al vuelo como de la capacidad de la conexión para reproducir la señal de la final. En la publicación compartida no consta todavía una contestación pública de la compañía.

Sacerdote, comunicador y aficionado al fútbol

Antonio Carpena López es sacerdote de la Diócesis de Cartagena, desarrolla una misión pastoral en Honduras y se presenta también como capellán del Real Murcia y colaborador en medios religiosos.

Su petición mezcla fútbol, humor y una pequeña dosis de fe tecnológica. Mientras buena parte de España se prepara para seguir la final frente a una pantalla, él afrontará los primeros minutos a bordo de un avión entre Alicante y Madrid.

Esta vez, su "rezo" tiene un destinatario muy concreto: "Dime que sí, Air Europa".