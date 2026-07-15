La Aemet pone en alerta a Alicante: aviso naranja por temperaturas de hasta 40 grados

Alicante afronta este miércoles 15 de julio una de las jornadas más duras del verano. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso naranja por calor en toda la provincia, con máximas que podrán alcanzar los 39 grados en las zonas litorales y los 40 grados en el interior.

El aviso estará activo entre las 13.00 y las 21.00 horas, la franja más delicada del día. Durante esas horas, el calor será especialmente intenso en comarcas interiores, prelitorales y en puntos del litoral norte y sur, donde la temperatura se situará en valores muy elevados y la sensación térmica podrá ser todavía más acusada por la humedad.

El cielo apenas dará tregua: se espera una jornada poco nubosa, con algunos intervalos de nubes altas, pero sin lluvias ni cambios que puedan aliviar el ambiente. El sol dominará desde primeras horas y el calor irá ganando fuerza rápidamente hasta alcanzar su punto más crítico durante la tarde.

Las temperaturas estarán en ascenso y serán significativamente elevadas en buena parte de la provincia, salvo en algunas zonas estrictamente litorales, donde la influencia del mar podrá contener algo los termómetros. Aun así, la humedad mantendrá una sensación de bochorno muy marcada junto a la costa.

El viento soplará flojo y variable al inicio del día. En las horas centrales girará a componente oeste en el interior y a sur en el litoral, con intervalos ocasionalmente moderados por la tarde. La provincia vivirá así una jornada de calor extremo, noches muy cálidas y condiciones especialmente exigentes entre el mediodía y la tarde.

El tiempo en Alicante

Alicante capital vivirá este miércoles una jornada de calor muy intenso, dentro del aviso naranja activado por la Aemet en la provincia. El sol dominará durante todo el día y no se esperan lluvias, en una situación marcada por temperaturas elevadas y una sensación térmica especialmente alta.

Las temperaturas oscilarán entre los 25 y los 35 grados, pero la sensación térmica podrá dispararse hasta los 40 por la humedad. La noche será tórrida, con una mínima que no bajará de los 25 grados, y el ambiente seguirá siendo muy pesado incluso al final del día. El viento flojo de sureste por la mañana girará a componente oeste por la tarde, sin aliviar de forma clara el calor.

El tiempo en Elche

Elche afrontará este miércoles una jornada de calor extremo, dentro del episodio que ha llevado a la Aemet a activar el aviso naranja por altas temperaturas en la provincia. El sol dominará durante todo el día y no se esperan lluvias, con un ambiente muy exigente desde media mañana.

Las temperaturas oscilarán entre los 24 y los 39 grados, en una jornada de pleno verano y con noche tropical. El calor será especialmente intenso entre el mediodía y la tarde, mientras que el viento flojo apenas ofrecerá alivio. Al final del día, la humedad volverá a subir y mantendrá una sensación pesada durante la noche.

El tiempo en Benidorm

Benidorm vivirá este miércoles una jornada muy calurosa, con aviso naranja por altas temperaturas en el litoral de Alicante. El sol dominará durante todo el día y no se esperan precipitaciones, en un ambiente plenamente veraniego y con sensación de bochorno junto al mar.

Las temperaturas oscilarán entre los 25 y los 32 grados, pero la sensación térmica podrá alcanzar los 36 por la elevada humedad. La noche será tórrida, ya que los termómetros no bajarán de los 25 grados, y el viento de componente suroeste soplará flojo a moderado, sin aliviar de forma clara el calor durante las horas centrales.

El tiempo en Elda

Elda afrontará este miércoles una de las jornadas más extremas de este episodio de calor, dentro del aviso naranja activado por la Aemet en el interior de Alicante. El sol dominará durante todo el día y no se esperan lluvias, con un ambiente muy seco y temperaturas disparadas desde media mañana.

Las temperaturas oscilarán entre los 22 y los 41 grados, un valor especialmente alto incluso para el interior en pleno julio. El calor será muy intenso entre el mediodía y la tarde, con índice ultravioleta muy alto y viento flojo que apenas aliviará el ambiente. La noche seguirá siendo muy cálida, con una mínima que no bajará de los 22 grados.

El tiempo en Torrevieja

Torrevieja vivirá este miércoles una jornada de calor muy acusado, dentro del aviso naranja activado por la Aemet en el litoral sur de Alicante. El sol dominará durante todo el día y no se esperan lluvias, con un ambiente muy pesado por la combinación de calor y humedad.

Las temperaturas oscilarán entre los 24 y los 33 grados, pero la sensación térmica podrá alcanzar los 39 durante las horas centrales. La noche volverá a ser tropical y el viento de componente sur soplará flojo, por lo que apenas aliviará el bochorno en una jornada especialmente exigente junto al mar.

El tiempo en Orihuela

Orihuela vivirá este miércoles una jornada de calor extremo, dentro del aviso naranja activado por la Aemet en el litoral sur de Alicante. El sol dominará de principio a fin y no se esperan lluvias, en un día especialmente duro durante las horas centrales.

Las temperaturas oscilarán entre los 24 y los 41 grados, con sensación térmica también de hasta 41. La noche será tropical y el calor se notará desde primera hora, con valores ya muy altos por la mañana. El viento flojo de componente sur y sureste apenas aliviará una jornada marcada por temperaturas muy elevadas y ambiente sofocante.

El tiempo en Alcoy

Alcoy estará este miércoles dentro del aviso naranja por altas temperaturas activado por la Aemet en el interior de Alicante. La jornada será de calor extremo, con cielo poco nuboso, ausencia de lluvias y temperaturas muy elevadas desde primeras horas.

Las temperaturas oscilarán entre los 24 y los 40 grados, con sensación térmica muy similar durante las horas centrales. La noche será tropical y el calor se mantendrá también al final del día, con 27 grados todavía en la tarde-noche. El viento flojo del suroeste y oeste apenas aliviará una jornada especialmente exigente en el interior.

El tiempo en Dénia

Dénia afrontará este miércoles una jornada de calor muy intenso, dentro del aviso naranja activado por la Aemet en el litoral norte de Alicante. El sol dominará durante todo el día y no se esperan lluvias, con temperaturas especialmente altas para una localidad costera.

Las temperaturas oscilarán entre los 23 y los 36 grados, aunque la sensación térmica podrá alcanzar los 39 por la humedad. La noche será tropical y el viento de componente sur soplará con rachas que pueden rondar los 50 km/h durante las horas centrales, sin evitar una jornada marcada por el calor sofocante.