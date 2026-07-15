Vox acusa al PP de robarle la idea de las pulseras infantiles en las playas de Alicante

Vox ha acusado al PP de “robarle” la idea de las pulseras identificativas para menores en las playas de Alicante. “El PP votó en contra de nuestra idea y luego nos la roba”, ha difundido la formación ultra a través de sus redes sociales después de que el equipo de gobierno alicantino pusiera en marcha este verano un sistema que permite anotar el nombre del niño y un teléfono de contacto para facilitar su localización en caso de pérdida.

La medida se aplica desde hace semanas en los botiquines del litoral, donde se distribuyen de forma gratuita pulseras resistentes al agua para menores. El Ayuntamiento adquirió 50.000 unidades con el objetivo de agilizar la intervención de los socorristas cuando un niño se extravía y reducir el tiempo necesario para localizar a sus familiares.

La portavoz municipal de Vox, Carmen Robledillo, ha celebrado que el sistema esté ya disponible, aunque ha reivindicado su autoría política. En un vídeo publicado por la formación ultra, Robledillo se dirige a las familias para explicar que pueden solicitar las pulseras en cualquier botiquín y recuerda que la iniciativa fue planteada por su formación antes de ser rechazada por el pleno.

El origen de la disputa se remonta a mayo de 2025. Vox llevó entonces al Ayuntamiento una propuesta para incorporar sistemas de identificación y localización de menores de entre dos y doce años, así como de personas con necesidades especiales, en las playas de Alicante. El objetivo era facilitar una respuesta rápida ante cualquier extravío en un espacio especialmente concurrido durante la temporada alta.

La iniciativa incluía dos modalidades. La primera consistía en pulseras identificativas gratuitas, codificadas por colores y con numeración única, en las que se registrarían los datos de contacto de los responsables del menor. La segunda planteaba ofrecer, mediante préstamo con fianza, dispositivos dotados de geolocalización para conocer la ubicación del niño en tiempo real.

Vox proponía que el servicio se incorporara al contrato de salvamento y socorrismo, siempre que fuera legal y posible de incluir en el contrato, o que lo asumiera directamente el Patronato de Turismo o la concejalía correspondiente. También reclamaba que las futuras licitaciones valoraran esta prestación como una mejora.

Esta idea nació de Vox y el PP votó en contra pese a ser buena Carmen Robledillo — Portavoz municipal de Vox en Alicante

El PP votó en contra de la propuesta junto al PSOE y EU-Podemos. Compromís se abstuvo y Vox fue el único grupo que la respaldó. El resultado fue de 23 votos en contra, cuatro a favor y dos abstenciones.

La concejala de Turismo, Ana Poquet, reconoció durante aquel debate que la idea era “interesante”, aunque justificó el rechazo en que no podía incorporarse como mejora a un contrato de socorrismo que ya había sido adjudicado un año antes y cuyas condiciones no contemplaban ese servicio. Añadió, no obstante, que el equipo de gobierno estudiaría una medida similar en el siguiente contrato.

Ese matiz permite al PP defender que no rechazó el fondo de la propuesta, sino su encaje jurídico y contractual en aquel momento. La actuación aplicada este verano tampoco reproduce íntegramente el modelo de Vox, ya que se limita a pulseras básicas con nombre y teléfono, sin geolocalización, numeración única ni una base temporal gestionada por los socorristas.

El sistema actual fue presentado por Poquet como un refuerzo de la seguridad familiar en las playas. La edil explicó que los padres pueden acudir al botiquín, solicitar una pulsera y anotar en ella los datos necesarios para que los servicios de salvamento actúen con mayor rapidez si el menor se despista.

Vox no cuestiona la utilidad de la medida ni reclama que se retire. Su ofensiva se dirige contra la manera en que el equipo de gobierno la ha implantado después de votar en contra de su iniciativa. Robledillo insiste en que la propuesta “nació” en su grupo y utiliza el episodio para acusar al PP de apropiarse de planteamientos de la oposición cuando le resultan convenientes.

Los populares se escudan en las limitaciones del contrato vigente y en que ya anunciaron que estudiarían la iniciativa. Vox sostiene que el voto en contra fue político y que el equipo de gobierno presenta ahora como propia una actuación que rechazó cuando llegó al pleno firmada por la formación ultra.