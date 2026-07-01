Noches Mágicas regresa del 24 de julio al 6 de agosto con un cartel de grandes artistas y una propuesta única que combina música, gastronomía, arte y naturaleza en los históricos Jardines de Abril.

Del 24 de julio al 6 de agosto los Jardines de Abril acogen la XIV edición de este festival

Cada verano miles de personas eligen Noches Mágicas no solo por su cartel de artistas, sino por una propuesta que ha conseguido diferenciarse de cualquier otro ciclo de conciertos de la Costa Blanca. Música en directo, gastronomía, arte, jardines históricos y un aforo limitado convierten cada cita en una experiencia que comienza mucho antes de que se enciendan los focos y continúa mucho después del último aplauso.

Noches Mágicas regresa del 24 de julio al 6 de agosto a los Jardines de Abril de Sant Joan d'Alacant con una edición que vuelve a reunir algunas de las grandes figuras de la música nacional e internacional. Sin embargo, el festival ha conseguido consolidarse durante los últimos catorce años por un motivo que va más allá de su programación.