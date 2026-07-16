"Ni apología, ni prohibicionismo": el Ayuntamiento de Alicante avala una charla sobre el consumo de drogas para intensificar el sexo

Un asistente repara en lo sorprendente de que el Ayuntamiento de Alicante les haya permitido realizar un acto con la palabra chemsex en el título. Otra asegura que hace dos años no les dejaron. "Yo no hago ni apología ni prohibicionismo, pero hay hechos y es que no hay sociedad, civilización o cultura en la historia del homo sapiens en la que no existan las drogas y las sustancias psicoactivas", señala Sandro Bedini, un barcelonés que se dedica a la divulgación sobre este fenómeno. El ﻿c﻿hemsex es una práctica sexual en que los participantes consumen drogas psicoactivas para generar relaciones sexuales más intensas y duraderas.

Semana del Orgullo

La charla Chemsex:comprender para cuidarnos forma parte del programa de actividades por la Semana del Orgullo LGTBIQ+ impulsado por la Concejalía de Bienestar Social, cuya titular es Begoña León, del gobierno de Luis Barcala, del PP, que se celebra del 6 al 18 de julio. La charla ha derivado en una suerte de debate con una decena de personas que se han sentado en círculo en una de las salas de la sede de la Universidad de Alicante (UA) ubicada frente al paseo Canalejas.

Bedini ha confesado su adicción durante años al chemsex. "Solo me importaba consumir", ha admitido y ha asegurado haber perdido a ocho personas por el chemsex. "La peor consecuencia a la que te puede llevar el chemsex es la muerte. No siempre por sobredosis, porque como las drogas relacionadas con el chemsex son hiperestimulantes, hiperactivadoras y muchas de ellas inhiben la sensación de hambre, de sueño y de sed", ha explicado.

Chemsex es la contracción de las palabras en inglés chemical (químico) y sex (sexo). La concejala de Bienestar Social, Begoña León, del PP, presentó la semana pasada el cartel junto con representantes de las tres asociaciones organizadoras: Entendemos, Alicante Entiende y Fundación de Mar a Mar. Bedini ha participado en la mesa del Ayuntamiento de Barcelona para la creación un programa de respuesta al fenómeno y ha formado sobre chemsex a profesionales sanitarios en cursos de la Generalitat de Catalunya.

Negar que las drogas forman parte de la historia del ser humano es "absurdo" y "súper peligroso", según Bedini, porque "negar un problema es hacerte mucho más vulnerable al problema". El ponente, voluntario de la comisión Chemsex Support de la ONG Stop, achaca al "judeocristianismo" esta negación y a la "condena del placer". "Ya que lo haces, hazlo bien", ha señalado Carlos Lamm, de la asociación Entendemos, sobre la necesidad de estas charlas que buscan minimizar riesgos.

Polémicas anteriores

El PP, Vox y Ciudadanos acusaron en 2022 en las Cortes Valencianas al ejecutivo del entonces presidente Ximo Puig, del PSPV, de promocionar el chemsex. El Instituto Valenciano de la Juventud (IVAJ) organizó una charla cuando Mónica Oltra, de Compromís, era consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas. Un juez imputó a Ofelia Gimeno, secretaria autonómica de Sanidad; y Jesús Martí, responsable del IVAJ, tras una denuncia de Abogados Cristianos, aunque la causa terminó archivada.

El Ministerio de Sanidad señala en un informe de 2020 sobre esta práctica sexual que "en España es más frecuente en ciudades grandes como Barcelona y Madrid, y en destinos de turismo gay como Maspalomas, Torremolinos y Sitges. Existe una preocupación creciente por este fenómeno, ya que el ejercicio intensivo y continuado de chemsex puede facilitar no solo la transmisión sexual del VIH y otras infecciones, sino también ocasionar otros problemas y complicaciones para la salud física, mental y social de las personas que lo practican".