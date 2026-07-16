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Cae un trozo de techo del Hospital de Alicante en uno de los accesos

La caída de un ladrillo rompe el falso techo "como consecuencia del uso de la puerta" durante décadas

Un trozo de techo cae en el Hospital de Alicante, este jueves.

Un trozo de techo cae en el Hospital de Alicante, este jueves. / INFORMACIÓN

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Andrés Herrero Gutiérrez

Andrés Herrero Gutiérrez

Alicante

Un ladrillo ha caído este jueves del techo en la entrada del Hospital General Universitario Dr. Balmis de Alicante. La incidencia se ha solucionado por la mañana "de manera inmediata", según el hospital. El desprendimiento se ha producido en el interior, sobre la puerta de acceso desde el parking de consultas externas.

"El ladrillo no estaba sujeto al forjado superior y, como consecuencia del uso de la puerta y las continuas vibraciones por aperturas y cierres de la misma, se ha debilitado, hasta que se ha desprendido. Una situación difícilmente detectable y ante la que se ha actuado con celeridad", ha señalado el hospital. El ladrillo "data de los inicios de la construcción del edificio", ha explicado el centro. El complejo se inauguró en 1957.

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