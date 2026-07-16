Caso Les Naus: el vicesecretario del Ayuntamiento acude a declarar sin explicar por qué se borraron nombres del informe oficial de Patrimonio

Nueva ronda de declaraciones judiciales en el caso de Les Naus. El vicesecretario del Ayuntamiento, Germán Pascual, y el jefe de Disciplina Urbanística, Manuel Baltar, acuden como testigos al procedimiento que investiga las polémicas adjudicaciones de viviendas protegidas.

Ambos han llegado al juzgado poco después de las 9:30 horas, pese a que estaban citados a las 10:00, sin dar declaraciones a los medios. En el caso del testimonio de Germán Pascual, tal y como ha avanzado la acusación popular que ejerce Ciudadanos, será clave esclarecer por qué se eliminaron nombres de cargos concretos (Rocío Gómez, María Pérez-Hickman y Francisco Nieto) del informe oficial de Patrimonio, cuando sí se señalaba a dichas personas en el borrador inicial redactado por los técnicos.

El jefe de Disciplina Urbanística, Manuel Baltar, acude como testigo al procedimiento que investiga las polémicas adjudicaciones de viviendas protegidas en Alicante. / DELGADO

En uno de los correos electrónicos que intercambiaron la jefa del departamento, Paloma Romero, y el propio vicesecretario, ella apuntaba que el cambio se ejecutó por petición del alto funcionario. Pascual, por su parte, ha evitado responder a esta pregunta a su llegada al juzgado. El alto funcionario, además, fue el encargado de instruir el expediente de averiguación interno, por orden del alcalde Luis Barcala, concluyendo que ni la exconcejala de Urbanismo ni la todavía jefa de Contratación ni el arquitecto municipal imputados participaron en decisiones respecto al procedimiento, por lo que les liberaba de responsabilidad.

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En cuanto a Manuel Baltar, jefe de Disciplina Urbanística y responsable de la concesión de la licencia para la construcción del residencial Les Naus, se le consultará sobre los detalles de dicho procedimiento. La tramitación resulta de especial relevancia para el caso, ya que, durante la misma, la jefa de Contratación (con dos hijos y un sobrino en el residencial) apremió a Baltar a conceder el permiso: "Creo que el tema lleva mucho tiempo en danza y hay que tener en cuenta que desde que compraron la parcela han pasado muchas circunstancias que han agravado su situación (covid, incremento muy importante de la mano de obra y materiales de construcción, energía...), que está soportando dicha cooperativa. Intentemos no agravárselo más todavía nosotros. No hay que olvidar que es el propio Ayuntamiento el interesado en construir dichas viviendas de protección oficial desde hace más de tres años", señaló María Pérez-Hickman en un email de diciembre de 2022.