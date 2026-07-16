El Centro de Educación Ambiental del Benacantil de Alicante, cerrado y abandonado

El Centro de Educación Ambiental (CEAM) del Benacantil de Alicante está cerrado y abandonado. El gobierno municipal de Luis Barcala, del PP, clausuró el espacio para convertirlo en un centro de recepción de visitantes del castillo de Santa Bárbara con una inversión anunciada de 1.634.000 euros. El proyecto sigue sin materializarse dos años después, y el edificio presenta un avanzado deterioro, con basura y enseres acumulados, pintadas, filtraciones en la cubierta y accesos sin control, en pleno parque forestal del Benacantil, según ha denunciado este jueves el grupo municipal del PSOE en un comunicado.

Labor divulgativa

"Barcala cerró un centro de educación ambiental que funcionaba, que recibía a cientos de escolares y que había sido reconocido por su labor divulgativa. Prometió una inversión de 1,6 millones de euros, pero casi dos años después lo único que ha conseguido es convertirlo en un edificio abandonado y vandalizado", ha denunciado el concejal socialista Raúl Ruiz. El CEAM Benacantil fue distinguido como Centro Azul por la Fundación para la Educación Ambiental (FEE) y durante los cuatro últimos meses de actividad en 2024 recibió 792 alumnos pertenecientes a 37 grupos escolares, lo que lo consolidó como uno de los principales recursos municipales de educación ambiental.

La Junta de Gobierno local aprobó el 3 de diciembre de 2024 la adscripción de la antigua Casa del Ingeniero Forestal a la Concejalía de Turismo para transformarla en un centro de recepción de visitantes del castillo de Santa Bárbara, con una inversión financiada a través del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino. A comienzos de 2025, el Ayuntamiento anunció que siete empresas optaban a redactar el proyecto de ejecución. Más de un año desde aquel anuncio, el inmueble continúa sin ninguna actuación visible y sin que el Ayuntamiento haya garantizado unas condiciones mínimas de limpieza, conservación o vigilancia.

Riesgo para la seguridad

"No estamos hablando únicamente de una mala imagen en uno de los espacios naturales y turísticos más importantes de Alicante. Estamos hablando de un edificio municipal abandonado y rodeado de residuos y materiales combustibles, con daños estructurales y situado en pleno monte Benacantil. Es un riesgo para la seguridad de las personas y también para nuestro patrimonio natural", ha advertido Ruiz.

El edil socialista ha recordado que el CEAM desarrollaba programas de educación ambiental, rutas guiadas, actividades escolares, proyectos de voluntariado y acciones vinculadas a la Red de Senderos Urbanos y al programa Hogares Verdes, una actividad que desapareció por completo tras el cierre de las instalaciones. El grupo municipal socialista reclama que el Ayuntamiento informe públicamente del estado administrativo y financiero del proyecto, del calendario previsto para licitar y ejecutar las obras y de si existe riesgo de perder los fondos vinculados al Plan de Sostenibilidad Turística.