El chiringuito alicantino que figura entre los mejores de España

Una mesa frente al Mediterráneo, arroces, pescado fresco y el perfil de Alicante al otro lado de la bahía. Moments Bar, en la playa de Urbanova, ha sido elegido como uno de los 25 mejores chiringuitos de España en 2026 dentro de la selección anual elaborada por "Tapas Magazine".

El establecimiento alicantino no se llevó el primer premio, que recayó en Casa Jondal, el conocido restaurante de playa dirigido por el chef Rafa Zafra en Ibiza. Sin embargo, su entrada en una lista formada por locales de algunos de los destinos costeros más reconocidos del país lo sitúa entre las referencias gastronómicas del verano nacional.

El representante de Alicante entre los 25 seleccionados

Moments Bar aparece en la lista junto a establecimientos de Ibiza, Formentera, Tenerife, Cádiz, Málaga, Barcelona, Girona, Santander, Pontevedra y Getaria.

La publicación destaca que la familia Remacha Sanz ha convertido el local en uno de los espacios imprescindibles del litoral alicantino. Su propuesta se apoya en una cocina mediterránea con arroces, pescados frescos y productos de temporada, servida a escasos metros del mar.

Una imagen del interior de Moments Bar / INFORMACIÓN

El establecimiento se encuentra en primera línea de la playa de Urbanova, muy cerca del aeropuerto de Alicante-Elche. Desde su terraza se divisa buena parte de la bahía, con el perfil urbano de Alicante y el castillo de Santa Bárbara hacia un lado, y la isla de Tabarca y el faro de Santa Pola hacia el otro.

Un negocio familiar nacido en Urbanova

Moments Bar abrió sus puertas en el verano de 2015 como una extensión del proyecto familiar iniciado años antes con el restaurante El Capricho de Raquel, también situado en Urbanova.

La familia concibió el establecimiento como un espacio abierto durante toda la jornada: desde los desayunos frente al mar hasta las comidas, los aperitivos, la coctelería y las sesiones musicales de la tarde y la noche.

Moments Bar fue elegido mejor proyecto de cocina en los Hostelco Awards 2018 / INFORMACIÓN

La cocina utiliza las brasas y un horno de carbón para preparar carnes, pescados, mariscos y verduras. Entre los productos que el propio establecimiento destaca se encuentran las cocas elaboradas diariamente, los platos al Josper y postres como la torrija acompañada de helado de turrón de Jijona.

Más allá de platos concretos, "Tapas Magazine" ha valorado la combinación de cocina sencilla, producto mediterráneo y una ubicación en la que el mar forma parte de la experiencia.

Casa Jondal, ganador absoluto de 2026

El título de "Best Chiringuito 2026" fue entregado a Casa Jondal durante una gala celebrada en The Sea Garden, en Marina Port Vell de Barcelona.

El proyecto de Rafa Zafra y Ricardo Acquista se ha convertido en uno de los restaurantes más deseados de Ibiza. Su cocina gira alrededor de los pescados salvajes y los mariscos de temporada, preparados en función de las piezas disponibles cada jornada. El producto puede servirse crudo, curado, a la brasa o con frituras ligeras, sin una carta completamente rígida.

Zafra dedicó el reconocimiento a las aproximadamente 150 personas que trabajan en Casa Jondal y defendió el chiringuito como una de las formas más placenteras de disfrutar de un restaurante: buena cocina, brisa marina y ausencia de prisas.

El establecimiento ibicenco sucede en el palmarés al Balneario de los Baños del Carmen, de Málaga, ganador en 2025. Desde la creación del premio también han sido distinguidos Azul Sunset Point, MariCarmen Casa Playa, La Luna de Zahara de los Atunes y Ultramar Begur.

Qué busca "Tapas Magazine" en un chiringuito

Esta ha sido la sexta edición de unos premios que ya han reconocido a unos 150 establecimientos del litoral español.

Para elaborar la selección, la revista valora factores que van más allá de disponer de una terraza junto a la playa. Entre los criterios mencionados se encuentran la calidad gastronómica, el servicio, el respeto por el producto local, la personalidad del proyecto y la capacidad de convertir su ubicación en una experiencia completa.

Moments Bar, entre los mejores chiringuitos del país. / INFORMACIÓN

La lista de 2026 reúne desde locales tradicionales especializados en pescado hasta restaurantes de playa próximos a la alta cocina, pasando por espacios donde la música, la coctelería y las sobremesas forman parte esencial de la propuesta.

Urbanova entra en el mapa gastronómico del verano

La inclusión de Moments Bar coloca a Urbanova en una relación dominada por enclaves turísticos como Ibiza, Formentera, Marbella, Cádiz o la Costa Brava.

El local alicantino comparte selección con establecimientos como La Milla, El Bigotes, Beso Beach, Xiringuito Escribà, Náutico de San Vicente y La Pelosa. Todos ellos integran un mapa gastronómico en el que el antiguo chiringuito de bebidas y tapas sencillas ha evolucionado hacia propuestas cada vez más cuidadas.

Moments Bar no regresa de Barcelona con el premio absoluto, pero sí con un reconocimiento de alcance nacional: formar parte de los 25 espacios elegidos para comer frente al mar durante el verano de 2026.