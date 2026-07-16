Compromís y el PP se enzarzan por la Venus de Alicante: de “gentuza” a “pataleta”

La polémica por cuándo y cómo apareció la Venus de Alicante ha elevado este jueves el tono del enfrentamiento entre Compromís y el PP en el Ayuntamiento de Alicante. El portavoz municipal de la coalición, Rafa Mas, ha reclamado el “cese fulminante” de la concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, al considerar que mintió sobre la fecha del hallazgo. Horas después, la portavoz popular, Cristina Cutanda, ha respondido acusándole de promover una “pataleta” y de intentar empañar una noticia positiva para la ciudad.

El cruce se produce después de que tres operarios que trabajaban en las obras de regeneración de La Almadraba aseguraran que encontraron la cabeza romana el 11 de mayo, nueve días antes de la fecha difundida inicialmente por Beldjilali. La edil del PP había señalado en una publicación en redes sociales que la pieza apareció el 20 de mayo, aunque tras la revelación de los trabajadores ha modificado el texto y ha sustituido esa referencia concreta por una alusión genérica al pasado mes de mayo.

Mas ha utilizado la versión de los operarios para endurecer sus acusaciones contra el equipo de gobierno liderado por Luis Barcala. “La concejala ha mentido y tiene que dimitir”, ha afirmado durante una comparecencia junto al diputado de Compromís en el Congreso, Alberto Ibáñez. El portavoz municipal ha exigido su relevo como “concejala anticultura” y ha anunciado que su formación llegará “hasta el final” para aclarar cómo se produjo el descubrimiento.

El representante de Compromís ha señalado que los operarios encontraron la Venus mientras trabajaban con maquinaria ordinaria y no mediante una excavación arqueológica especializada. También ha planteado dudas sobre la supervisión de los trabajos, el punto exacto en el que apareció la cabeza y el reconocimiento que corresponde a quienes la descubrieron. “Estamos hartos de tanta mentira”, ha señalado antes de cargar contra el PP: “¿Qué podemos esperar de esta gentuza?”.

La concejala Beldjilali ha mentido sobre el hallazgo y tiene que dimitir inmediatamente Rafa Mas — Portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante

La formación ha llevado el asunto al Congreso para reclamar que el Ministerio de Cultura comprueben si se respetaron los protocolos de protección del patrimonio. A su vez, también han acudido a las Cortes para presionar a la Generalitat. Además, ha pedido a Beldjilali que haga público el expediente completo y el registro documental de las actuaciones realizadas desde que apareció la pieza.

Ibáñez ha asegurado que no da crédito al relato municipal y ha acusado al alcalde, Luis Barcala, de utilizar el patrimonio arqueológico como si fuera “un capítulo de Paquita Salas”. El diputado ha afirmado que resulta necesario comprobar si las obras se paralizaron, si se estudió la posible existencia de nuevos restos y si posteriormente se hormigonó el lugar sin completar las comprobaciones exigibles.

Ibáñez ha llegado a hablar de un posible “atentado contra el patrimonio” y ha defendido que, si se demostrara que el equipo de gobierno difundió una fecha y una localización falsas, podrían existir consecuencias legales. También ha considerado que quien ofreció esa versión no debería continuar al frente de sus responsabilidades.

Contradicciones

La controversia comenzó cuando los tres trabajadores reclamaron públicamente que se reconociera su papel en el hallazgo y aseguraron disponer de imágenes que sitúan la aparición de la Venus el 11 de mayo. También cuestionaron que el punto señalado por el Ayuntamiento coincidiera con el lugar en el que la extrajeron durante la apertura de una zanja.

El alcalde respondió después que él no se encontraba allí en aquel momento y calificó la discusión de “absolutamente artificial”. Barcala defendió que el procedimiento fue escrupuloso, ajustado a los protocolos y avalado por los especialistas, aunque evitó concretar la fecha exacta o si los trabajos debieron detenerse tras la aparición de la cabeza.

A Rafa Mas le molesta cualquier buena noticia y solo busca un protagonismo absurdo Cristina Cutanda — Portavoz del equipo de gobierno de Alicante (PP)

Tras las nuevas declaraciones de Mas e Ibáñez, Cristina Cutanda ha salido al paso en nombre del equipo de gobierno. “Señor Mas, entendemos que le moleste la aparición de la Venus, pero deje disfrutar del hallazgo a los alicantinos”, ha afirmado la portavoz municipal del PP, quien ha acusado al dirigente de Compromís de poner en tela de juicio el trabajo de los técnicos de Cultura.

Cutanda ha encuadrado las críticas en las “polémicas estériles a modo de pataleta” que, a su juicio, promueve habitualmente el portavoz valencianista. También ha recordado que Mas ha tenido que retractarse en ocasiones anteriores y ha aludido a denuncias por difamación y a las reprobaciones aprobadas contra él en el Ayuntamiento.

La portavoz popular ha recomendado a Mas “tranquilidad y paciencia” y ha anunciado que el gobierno local ofrecerá en el próximo pleno explicaciones detalladas sobre las circunstancias del hallazgo. Según Cutanda, al portavoz de Compromís le mueve una visión “negativa y catastrofista” de Alicante y una búsqueda de protagonismo que termina perjudicando a la ciudad.

La dirigente del PP ha defendido que la regeneración de La Almadraba permitió sacar a la luz una pieza que el Ayuntamiento considera el mayor descubrimiento de escultura romana de la historia local. El equipo de gobierno todavía debe decidir dónde se expondrá la Venus, mientras estudia alternativas junto a la Diputación y mantiene el MARQ entre las posibles ubicaciones.