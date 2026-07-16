Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sede de la Cámara51 gradosVenus alicantinaPadre Juan RelleuMicro abierto VoxEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

Patrimonio

La concejala de Cultura borra la fecha del hallazgo de la Venus de Alicante tras la revelación de los operarios

Beldjilali modifica la publicación en la que defendía que la escultura fue descubierta "el pasado 20 mayo" y afirma ahora que se produjo en algún momento del mes, después de que los trabajadores que encontraron la pieza sostengan que fue nueve días antes

Barcala resta importancia a la polémica por la Venus de Alicante

Barcala resta importancia a la polémica por la Venus de Alicante

Barcala resta importancia a la polémica por la Venus de Alicante / Héctor Fuentes

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Alejandro J. Fuentes

Alejandro J. Fuentes

La concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, rectifica la fecha en la que afirmó que se había encontrado la Venus de Alicante. Un cambio que llega escasas horas después de que los operarios que aseguran haber encontrado la escultura revelasen que el hallazgo tuvo lugar nueve días antes de lo defendido por el gobierno de Luis Barcala. La edil popular ha modificado la publicación de Instagram en la que sostenía que la cabeza "fue encontrada el pasado 20 de mayo" para indicar ahora que los hechos ocurrieron en un momento indeterminado de dicho mes.

Pocas horas después de que tres trabajadores de las obras de La Almadraba hayan reivindicado el descubrimiento de la Venus de Alicante y de que el alcalde, Luis Barcala, restara importancia a las afirmaciones de los operarios, la concejala de Cultura ha rectificado la publicación que realizó en sus redes sociales el pasado 1 de julio. "Fue aquí, junto a este pino, donde el pasado 20 de mayo fue encontrada la Venus de Alicante, durante los trabajos del nuevo pulmón verde junto al mar, que es el parque de La Almadraba", apuntaba el texto que acompañaba diferentes imágenes de la inauguración de las obras.

Ahora, tras los cambios que Nayma Beldjilali ha realizado en su publicación (este miércoles, 15 de julio, en torno a las 13:00 horas), el texto elimina cualquier alusión a la fecha concreta del hallazgo y fija el descubrimiento en un punto sin precisar del mismo mes: "Fue aquí, junto a este pino, donde el pasado mes de mayo fue encontrada la Venus de Alicante", indica la publicación de la concejala de Cultura del PP.

Controversia

El asunto ha generado controversia en el entorno del Ayuntamiento en los últimos días, después de que tres operarios de las obras de La Almadraba, que aseguran ser los responsables del hallazgo, hayan señalado distintos "errores" en la versión del gobierno de Barcala: principalmente, en cuanto a la fecha y el lugar del descubrimiento.

Noticias relacionadas y más

Preguntado sobre la versión de los trabajadores, el regidor ha restado importancia a las afirmaciones de quienes aseguran que encontraron la pieza: "Ahora son los operarios los que van a determinar, ¿no? Yo no estaba en ese momento allí y me parece que es una polémica absolutamente artificial", indicó el alcalde este miércoles. "Esas pequeñas historias en paralelo me parecen muy bien, pero creo que nos distraen de lo sustancial, que es el gran hallazgo que supone para los alicantinos", añadió.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un vuelo de Ryanair que partió de Manchester con destino Alicante se desvía a París por una emergencia
  2. Me siento extranjero en la ciudad en la que me he criado': el mensaje sobre el centro de Alicante que abre debate en redes
  3. Vuelve la alerta roja a Alicante: Sanidad pone hoy en riesgo alto a 23 municipios de la provincia
  4. La Justicia obliga al Ayuntamiento de Alicante a pagar más de 744.000 euros en intereses tras un aluvión de sentencias por el retraso en el pago de facturas
  5. Los patos dejarán de campar por la Universidad de Alicante
  6. Simulacro contra la venta ambulante en Alicante
  7. El alicantino que sufrió el ataque de un tiburón en Maldivas explica 'el día que desperté y descubrí que me faltaba una pierna
  8. Adif levanta una barrera en San Gabriel para cerrar las vías que han segado diez vidas este siglo

Las Hogueras de Alicante aprueban por amplia mayoría el reglamento para castigar filtraciones de los jurados, conflictos de interés y acoso sexual

Barcala, sobre el hallazgo de la Venus de Alicante: "Yo no estaba"

Barcala, sobre el hallazgo de la Venus de Alicante: "Yo no estaba"

Compromís pide al Gobierno y al Consell investigar el hallazgo de la Venus de Alicante

Compromís pide al Gobierno y al Consell investigar el hallazgo de la Venus de Alicante

Vox acusa al PP de "robarle" una propuesta sobre la seguridad en las playas de Alicante

Alicante suma apoyos de parte de la provincia para aspirar a Capital Europea de la Innovación 2027

Alicante suma apoyos de parte de la provincia para aspirar a Capital Europea de la Innovación 2027

Un juzgado exculpa a un detenido en Alicante por acceder a una plataforma de porno infantil

Un juzgado exculpa a un detenido en Alicante por acceder a una plataforma de porno infantil

Los avances en el convenio para el Parque Central de Alicante, a la espera de la Generalitat

Los avances en el convenio para el Parque Central de Alicante, a la espera de la Generalitat

Las comisarías de la provincia de Alicante se refuerzan con 152 agentes en prácticas

Las comisarías de la provincia de Alicante se refuerzan con 152 agentes en prácticas
Tracking Pixel Contents