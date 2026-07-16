El eclipse solar en Alicante: la UA prepara una observación gratuita al atardecer

Alicante despedirá el día el próximo miércoles 12 de agosto con una imagen excepcional: la Luna ocultará prácticamente todo el disco solar cuando el Sol se encuentre a solo unos grados del horizonte. Aunque la provincia quedará fuera de la franja de totalidad, desde la Universidad de Alicante podrá observarse como un eclipse parcial superior al 95%.

La asociación astronómica universitaria Astroingeo ha organizado una observación pública y gratuita en el campus de San Vicente del Raspeig, donde instalará equipos preparados para seguir el fenómeno sin poner en riesgo la vista.

La actividad se desarrollará entre las 19.15 y las 21.00 horas junto a la fachada oeste del edificio del Parque Científico de Alicante, en la zona occidental del campus. Será necesaria una inscripción previa para facilitar la organización y controlar la asistencia.

A qué hora se verá el eclipse desde Alicante

Los cálculos oficiales del Instituto Geográfico Nacional (IGN) sitúan el comienzo del eclipse en San Vicente del Raspeig a las 19.40.08 horas. El momento de máxima ocultación llegará a las 20.34.35, apenas unos segundos antes de la previsión comunicada por Astroingeo.

En ese instante, el Sol estará extremadamente bajo: solo cuatro grados por encima del horizonte, en dirección oeste-noroeste. La puesta de sol se producirá alrededor de las 20.59 horas, por lo que las últimas fases del fenómeno coincidirán prácticamente con el final del día.

El cartel anunciador de la observación organizada por Astroingeo. / INFORMACIÓN

En Alicante capital, las circunstancias serán casi idénticas: el eclipse comenzará a las 19.40.13, alcanzará su máximo a las 20.34.39 y el Sol se pondrá a las 20.59.38 horas.

La reducida altura del astro obligará a buscar un punto con una visión completamente despejada hacia el oeste. Edificios, árboles, montañas o cualquier otro obstáculo relativamente cercano podrían impedir contemplar el momento de máxima ocultación. El IGN insiste en que esta circunstancia será determinante en España, porque el eclipse llegará al país durante el atardecer.

Alicante no verá la totalidad, pero se quedará muy cerca

El eclipse será total en una franja que atravesará España de oeste a este y pasará por numerosos puntos de la mitad norte, además de València, Castellón y Baleares. Alicante quedará inmediatamente al sur de esa banda, por lo que observará un eclipse parcial extraordinariamente profundo.

La magnitud prevista de 0,99 indica que la Luna cubrirá casi por completo el diámetro aparente del Sol. El entorno perderá luminosidad de manera notable, pero no llegará a producirse la oscuridad propia de la totalidad ni podrá contemplarse la corona solar a simple vista.

La diferencia es especialmente importante para la seguridad: en Alicante no habrá ningún momento en el que resulte seguro mirar directamente al Sol sin protección, ni siquiera durante el máximo. La NASA recuerda que solo puede retirarse el filtro durante los breves instantes de totalidad completa y únicamente desde lugares situados dentro de esa franja.

Telescopio electrónico y explicaciones en directo

Los integrantes de Astroingeo dispondrán de un telescopio electrónico para ofrecer una visión segura del fenómeno. También explicarán en directo cómo avanza el eclipse y qué está ocurriendo en cada una de sus fases.

La propuesta permitirá seguir la alineación entre el Sol, la Luna y la Tierra sin recurrir a instrumentos domésticos ni observar directamente el astro. El evento está planteado para público general y no exige conocimientos previos de astronomía.

La ubicación elegida, junto a la fachada oeste del Parque Científico, responde precisamente a la necesidad de orientar la observación hacia el lugar por el que descenderá el Sol.

El precedente de 2005

Astroingeo destaca que Alicante no vive un acontecimiento semejante desde hace 21 años. El precedente se remonta al 3 de octubre de 2005, cuando un eclipse anular cruzó la península y pudo observarse desde distintos puntos de la provincia.

La portada de INFORMACIÓN del día siguiente al eclipse de 2005. / INFORMACIÓN

Aquel fenómeno dejó visible un anillo luminoso porque la Luna no llegó a cubrir completamente el Sol. El Observatorio Astronómico Nacional lo definió como el primer eclipse anular que atravesaba la península Ibérica desde el siglo XVIII.

Una de las páginas que dedicó el periódico al fenómeno astronómico. / INFORMACIÓN

El del próximo agosto será diferente: total en una amplia parte de España, pero parcial desde Alicante. Pese a ello, su proximidad a la franja de totalidad permitirá ver el Sol reducido a una finísima porción luminosa antes de desaparecer tras el horizonte.

Las gafas de sol no sirven

La espectacularidad del eclipse no reduce su peligrosidad. Mirar directamente al Sol puede provocar daños oculares graves incluso cuando la mayor parte de su superficie está oculta.

Para la observación directa deben utilizarse exclusivamente gafas para eclipses o visores solares homologados conforme a la norma ISO 12312-2. Las gafas de sol convencionales, por oscuras que sean, no proporcionan protección suficiente.

Tampoco debe mirarse a través de cámaras, prismáticos o telescopios utilizando únicamente unas gafas de eclipse. Estos instrumentos concentran la radiación y necesitan filtros solares específicos colocados en su parte frontal.

Otra alternativa segura consiste en recurrir a métodos indirectos, como proyectar la imagen del Sol sobre una superficie sin mirarlo directamente. La observación guiada por Astroingeo permitirá evitar estos riesgos y contemplar uno de los atardeceres más insólitos que vivirá Alicante en décadas.