España ya gana a Argentina antes de la final: la sorprendente "Copa de las marcas" que se juega en Alicante

La final del Mundial se disputará el domingo, pero uno de sus marcadores ya se ha calculado en Alicante. La Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, la EUIPO, ha aprovechado el enfrentamiento entre España y Argentina para organizar una peculiar "Copa PI": una comparación de las marcas registradas o solicitadas por ambas federaciones y sus jugadores.

El resultado favorece a España. Según el recuento difundido por el organismo europeo, la Real Federación Española de Fútbol dispone de 16 marcas de la Unión Europea, frente a las nueve vinculadas a la Asociación del Fútbol Argentino. Entre los futbolistas, seis integrantes de la selección española poseen o han solicitado derechos de propiedad intelectual, mientras que en Argentina aparecen tres.

La otra final entre España y Argentina se disputa en Alicante

La ocurrencia tiene un marcado componente alicantino. La EUIPO es la agencia encargada de gestionar las marcas y diseños de la Unión Europea y tiene su sede central en la avenida de Europa de Alicante, a unos tres kilómetros del centro de la ciudad.

Desde allí, el organismo ha convertido la final del Mundial en una lección práctica sobre propiedad intelectual. Escudos, nombres comerciales, celebraciones, logotipos personales, antiguas mascotas y hasta el propio trofeo aparecen inscritos para impedir que terceros los exploten comercialmente sin autorización.

Una marca de la Unión Europea, conocida por las siglas EUTM en inglés o MUE en español, se obtiene mediante un único procedimiento y concede protección en los 27 Estados miembros. Esa protección se aplica a los productos y servicios incluidos en el registro, no a cualquier utilización posible de la imagen o del nombre.

España supera a Argentina entre las federaciones

La primera comparación enfrenta directamente a los dos organismos nacionales. La RFEF reúne 16 marcas europeas, entre ellas diferentes versiones de su escudo, carteles vinculados a la selección y elementos relacionados con la candidatura para organizar el Mundial de 2030.

La AFA, por su parte, cuenta con nueve marcas de la Unión Europea, muchas de ellas versiones de su emblema. En las imágenes divulgadas por la EUIPO aparecen tanto el escudo actual de las tres estrellas como diseños históricos de la federación argentina.

At federation level, Spain’s RFEF owns 16 EUTMs, including emblems, posters and the co-owned VAMOS 2030 logo.



Argentina owns 9 EUTMs, with many versions of its emblem. pic.twitter.com/PbJOZDStGS — European Union Intellectual Property Office (@EU_IPO) July 16, 2026 Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido. Tweet sobre la propiedad de marcas de la RFEF y Argentina.

La existencia de distintas versiones de un mismo escudo no supone necesariamente una duplicación innecesaria. Los clubes y federaciones suelen actualizar sus símbolos, proteger composiciones antiguas y registrar variantes destinadas a camisetas, productos promocionales, contenidos audiovisuales o actividades comerciales.

Lamine Yamal empata con Messi

El duelo más llamativo se produce entre los dos grandes protagonistas de la final. Lamine Yamal dispone de siete marcas de la Unión Europea, la misma cifra que Lionel Messi, según el hilo publicado por la EUIPO.

Una de las imágenes mostradas por el organismo representa la conocida celebración del jugador español, con los brazos cruzados y los dedos formando el número 304, una referencia al código postal de Rocafonda, el barrio de Mataró donde creció.

Among the players, Spain take the lead: six squad members own or have applied for IP rights.



Lamine Yamal has seven EUTMs; Dani Olmo six; Laporte four plus three pending; Pedri and Joan García one each; and Grimaldo has two pending. pic.twitter.com/zvNB7eNpBj — European Union Intellectual Property Office (@EU_IPO) July 16, 2026 Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido. Tweet sobre derechos de propiedad intelectual en el fútbol.

Messi protege, entre otros elementos, su apellido, su firma y el conocido logotipo formado por una "M" estilizada. Las marcas personales permiten a los deportistas controlar su explotación en prendas, calzado, publicidad, productos digitales y otras categorías comerciales incluidas en cada solicitud.

El empate resulta especialmente simbólico ante una final presentada también como el encuentro entre el veterano astro argentino y el joven talento español. España y Argentina se enfrentarán el domingo 19 de julio, a las 21.00 horas en España, en el estadio de Nueva York-Nueva Jersey.

Dani Olmo, Laporte, Pedri y Joan García también protegen su marca

La ventaja española no depende únicamente de Lamine Yamal. Dani Olmo figura con seis marcas europeas, mientras que Aymeric Laporte posee cuatro y mantiene otras tres solicitudes pendientes.

Pedri y Joan García aparecen con una cada uno. Álex Grimaldo todavía no tiene registros concedidos dentro del recuento difundido, pero sí dos solicitudes en tramitación.

Por tanto, cuando la EUIPO señala que seis jugadores españoles cuentan con derechos de propiedad intelectual, incluye tanto marcas ya registradas como expedientes que todavía están pendientes de resolución. Presentar una solicitud no garantiza automáticamente su concesión: el organismo debe examinarla y pueden surgir objeciones u oposiciones durante el procedimiento.

Messi lidera una lista argentina más corta

Argentina presenta menos futbolistas con marcas europeas, aunque cuenta con uno de los nombres comerciales más reconocibles del deporte mundial.

Messi encabeza el grupo con siete registros. Julián Álvarez aparece con un logotipo inspirado en una araña, relacionado con su apodo, mientras que Alexis Mac Allister ha protegido la denominación "Macca". Ambos cuentan con una marca de la Unión Europea dentro del recuento de la oficina alicantina.

Argentina have 3 player IP owners. Messi leads with 7 EUTMsincluding his signature and logo.



Alexis Mac Allister and Julián Alvarez own 1 each. pic.twitter.com/RTqxsH7uCl — European Union Intellectual Property Office (@EU_IPO) July 16, 2026 Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido. Argentina have 3 player IP owners. Messi leads with 7 EUTMsincluding his signature and logo. Alexis Mac Allister and Julián Alvarez own 1 each.

La diferencia no significa que los demás internacionales carezcan de protección en todo el mundo. La EUIPO ha comparado únicamente las marcas de la Unión Europea y las solicitudes presentadas ante este organismo. Los jugadores pueden tener otros derechos registrados en oficinas nacionales o internacionales.

Naranjito sigue protegido más de cuatro décadas después

El hilo incluye una última curiosidad especialmente reconocible para los aficionados españoles. Naranjito, la mascota del Mundial celebrado en España en 1982, continúa formando parte del patrimonio comercial protegido por la FIFA.

La organización también ha registrado signos relacionados con "Spain 2030", mientras que la Copa del Mundo está protegida mediante una marca tridimensional y diferentes representaciones gráficas.

The winners will lift one of football’s most protected icons: the FIFA World Cup Trophy, protected through a 3D EUTM and several figurative marks.



One final IP curiosity: FIFA has also registered Naranjito and the SPAIN 2030 logo. pic.twitter.com/ux8bHzFTkJ — European Union Intellectual Property Office (@EU_IPO) July 16, 2026 Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido. The winners will lift one of football’s most protected icons: the FIFA World Cup Trophy, protected through a 3D EUTM and several figurative marks. One final IP curiosity: FIFA has also registered Naranjito and the SPAIN 2030 logo.

El registro tridimensional busca proteger la forma del trofeo como identificador comercial. De este modo, la propiedad intelectual no cubre solamente palabras y escudos: también puede alcanzar formas, dibujos y composiciones visuales cuando cumplen los requisitos legales.

La "Copa PI" no entrega estrellas, pero mueve millones

La comparación de la EUIPO tiene un carácter divulgativo y no establece cuál de las dos selecciones posee una marca más valiosa. El número de registros tampoco refleja por sí solo los ingresos comerciales, la popularidad o el alcance internacional de cada futbolista.

Sí muestra, en cambio, cómo el fútbol se disputa también fuera del césped. Los nombres, celebraciones y símbolos de los jugadores se han convertido en activos capaces de aparecer en ropa, videojuegos, campañas publicitarias y productos de consumo.

El domingo, España y Argentina resolverán en Nueva Jersey quién levanta la Copa del Mundo. En Alicante, la primera clasificación ya coloca por delante a "La Roja": más marcas federativas y el doble de jugadores presentes en la particular alineación de la propiedad intelectual.