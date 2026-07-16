Las mascletás se quedan en Luceros: la Justicia da la razón al Ayuntamiento y avala los disparos

La pólvora se queda en Luceros. La Justicia avala el disparo de mascletás en la céntrica plaza alicantina y da la razón al Ayuntamiento en uno de los dos procedimientos que le enfrentan a Salvem El Nostre Patrimoni por el concurso pirotécnico de Hogueras. En este caso, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana considera que la entidad cultural no tiene potestad para recurrir las bases de la licitación del concurso, ya que no es parte interesada de la adjudicación.

Según la sentencia fechada el 9 de julio, el tribunal de la sección cuarta de la sala Contencioso-Administrativo del TSJCV ha estimado que la asociación no podía recurrir las bases reguladoras del concurso de espectáculos pirotécnicos de las Hogueras de San Juan en Alicante del 2022, que hacía referencia a que el lugar de disparos de las mascletás era la plaza de los Luceros.

"No ostentando la condición de participante en el procedimiento contractual ni constando por otra razón la condición de interesada en tal procedimiento, carecía de legitimación ad causam para combatir tales bases rectoras de la repetida contratación", ha argumentado el tribunal. La sentencia, que ha adelantado la agencia EFE y a la que ha tenido acceso INFORMACIÓN, también señala que la acción popular en el orden contencioso-administrativo se puede ejercer "para exigir ante los órganos administrativos y los tribunales de este orden jurisdiccional el cumplimiento de lo previsto en dicha ley para la defensa de los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español". La sentencia del TSJ, eso sí, no es firme. Contra ella cabe recurso ante el Supremo.

Error de planteamiento

Sin embargo, esta acción se debería haber hecho, según su argumentación, con un "recurso directo", tanto contra el Decreto 222/2014 de 19 de diciembre, del Consell por el que se declaró Bien de Interés Cultural material las Hogueras de San Juan de Alicante en el que se recoge que "el concurso de mascletás tiene lugar en la plaza de los Luceros", como contra el artículo 2 de la Ordenanza municipal Reguladora de Disparo de Fuegos de artificio en Alicante, ya que "abre una posibilidad a la interpretación indebida o contraria a Derecho".

Sin embargo, el tribunal aprecia que "lo que no es acorde con las claves procesales de esta jurisdicción es activar impugnación frente a resolución administrativa dictada en el mentado procedimiento contractual sin ser jurídicamente interesada la asociación, careciendo de legitimación ad causam para, de ese modo, entrar en combatir indirectamente el decreto autonómico y la ordenanza municipal". Por todo ello, la sala ha declarado contraria a derecho la sentencia de la plaza número 1 de la sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Alicante, que avalaba el disparo de las mascletás en Luceros y sobre la que Salvem el Nostre Patrimoni interpuso un recurso al que el Ayuntamiento presentó un escrito de oposición y se adhirió.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha desestimado, por tanto, el recurso de la asociación por falta de legitimidad y le ha impuesto las costas procesales.

Segundo procedimiento

La sentencia "desbloquea" ahora otro enfrentamiento judicial entre el Ayuntamiento y Salvem el Nostre Patrimoni por los disparos pirotécnicos, que se encuentra paralizado después de que un juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Alicante acordara suspender el procedimiento abierto sobre las mascletás en la plaza de Luceros, precisamente, hasta que el Tribunal Superior de Justicia resolviera el recurso de apelación de este caso previo.

La decisión, recogida en un auto fechado el 8 de mayo de 2026 al que tuvo acceso INFORMACIÓN, mantenía en suspenso cualquier resolución definitiva sobre la continuidad de los disparos pirotécnicos a la espera de que se zanjara la citada cuestión prejudicial. Ahora, la sentencia daría vía libre al juzgado alicantino para pronunciarse sobre el otro recurso contencioso-administrativo contra las bases del concurso de mascletás, registrado por Salvem El Nostre Patrimoni este mismo año, como viene haciendo en cada edición de las Hogueras desde el pasado 2022.