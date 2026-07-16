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La playa de San Juan en Alicante, una guardería para 40 rayas látigo

La Universidad de Alicante realiza este hallazgo y destaca la importancia de estas zonas para las primeras etapas de vida de las Dasyatis pastinaca

Una de las rayas localizada en la playa de San Juan de Alicante

Una de las rayas localizada en la playa de San Juan de Alicante / Universidad de Alicante

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O. Casado

EFE

La Universidad de Alicante (UA) ha confirmado la existencia de hasta 40 ejemplares de rayas jóvenes en los arenales someros de la playa de San Juan de Alicante, lo que "demuestra" que esta zona funciona como una "guardería para esta especie".

Según el comunicado del centro universitario, el hallazgo se ha realizado durante la jornada enmarcada en el proyecto de investigación "Nuevas tecnologías y avances en el conocimiento de elasmobranquios del levante español 2 (e-Lasmo2)", liderado por la UA. Antes de iniciar el trabajo de campo, los participantes recibieron formación sobre biodiversidad marina y aprendieron a identificar especies características de los hábitats de arena superficial.

Durante la actividad, en la que conocieron las principales técnicas para el seguimiento ecológico de estos ecosistemas, se localizaron más de 40 ejemplares juveniles de pastinaca (Dasyatis pastinaca) o raya látigo común, un resultado que, según el escrito, aporta una evidencia especialmente relevante.

"La elevada presencia de individuos juveniles demuestra que los arenales superficiales de Alicante funcionan como una auténtica zona de guardería para esta especie, un hábitat esencial durante sus primeras etapas de vida", ha explicado la catedrática de Zoología de la UA, directora del CIMAR y coordinadora del proyecto, Francisca Giménez Casalduero.

Una de las rayas encontradas en la playa de San Juan de Alicante

Una de las rayas encontradas en la playa de San Juan de Alicante / Universidad de Alicante

Zonas de guardería

Las zonas de guardería desempeñan un papel fundamental en la supervivencia de rayas y tiburones al ofrecer refugio y condiciones ambientales favorables para el desarrollo de los ejemplares más jóvenes. "Su identificación resulta clave para diseñar estrategias eficaces de conservación de estos animales, considerados esenciales para mantener el equilibrio y la salud de los ecosistemas marinos", ha añadido la catedrática.

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Giménez Casalduero ha recordado que "si un bañista observa una raya, lo recomendable es mantener la distancia, no intentar manipularla y permitir que continúe su comportamiento natural", ya que "su presencia es un indicador de la buena salud del ecosistema.

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