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Susto en el Cabo de la Huerta de Alicante por el incendio de un contenedor de papel

La intervención de los bomberos ha impedido que las llamas afectaran al resto de mobiliario urbano y a otros vehículos

Las llamas del contenedor incendiado en Cabo de las Huertas.

Las llamas del contenedor incendiado en Cabo de las Huertas.

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Carmen Tomàs

Carmen Tomàs

Un camión de bomberos ha acudido sobre las 18.30 horas de la tarde de este jueves a sofocar un incendio en el Cabo de la Huerta de Alicante. El fuego ha dejado totalmente calcinado -o más bien, derretido- un contenedor de papel ubicado en la calle Sargo.

Las llamas no han afectado, afortunadamente, a ningún vecino de la zona, como tampoco al resto de mobiliario urbano y vehículos aparcados adyacentes. La rápida intervención de los bomberos ha facilitado que se quedara en un susto lo que podría haber sido un disgusto aún mayor.

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