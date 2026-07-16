Susto en el Cabo de la Huerta de Alicante por el incendio de un contenedor de papel

Un camión de bomberos ha acudido sobre las 18.30 horas de la tarde de este jueves a sofocar un incendio en el Cabo de la Huerta de Alicante. El fuego ha dejado totalmente calcinado -o más bien, derretido- un contenedor de papel ubicado en la calle Sargo.

Las llamas no han afectado, afortunadamente, a ningún vecino de la zona, como tampoco al resto de mobiliario urbano y vehículos aparcados adyacentes. La rápida intervención de los bomberos ha facilitado que se quedara en un susto lo que podría haber sido un disgusto aún mayor.

Los bomberos sofocando el fuego. / INFORMACIÓN

Por ahora se desconoce el origen del fuego, si bien las altas temperaturas no ayudan y conviene recordar más que nunca el extremo cuidado a la hora de reciclar o tirar a la basura cualquier material que pueda resultar inflamable.