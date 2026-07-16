Tabarca, entre la aspiración de ser reserva de la biosfera y la alerta por el colapso turístico

Tabarca vuelve a mirar a la Unesco. Compromís quiere reactivar la aspiración de convertir la isla en reserva de la biosfera ante lo que considera una situación de colapso medioambiental y social provocada por la presión turística, la falta de servicios y el deterioro de sus recursos naturales. La formación trasladará la propuesta al Gobierno de España y buscará implicar también al Ayuntamiento de Alicante y a la Generalitat.

El diputado de Compromís en el Congreso, Alberto Ibáñez, y el portavoz municipal en Alicante, Rafa Mas, han presentado este jueves una iniciativa que combina dos objetivos: retomar la candidatura de Tabarca para obtener una figura internacional de protección y reclamar la recuperación de los tres guardapescas jurados marítimos que vigilaban a diario la reserva marina hasta finales del pasado año.

La propuesta de la reserva de la biosfera no parte todavía de un expediente formal. Mas ha explicado que el primer paso será elaborar un diagnóstico sobre las necesidades de la isla, comprobar los requisitos exigidos y articular después una candidatura con la participación de las administraciones y de los sectores afectados. Compromís aspira a impulsar ese trabajo desde el Gobierno central ante la falta de avances en el ámbito municipal y autonómico.

La formación ya promovió en 2022 que Tabarca optara a este reconocimiento de la Unesco. Según Ibáñez, la iniciativa comenzó a trabajarse desde la Conselleria de Medio Ambiente durante la etapa del Botànic, aunque quedó truncada con el cambio de gobierno en la Generalitat. El diputado ha defendido que la declaración permitiría reforzar la conservación y acceder a fondos estatales y europeos vinculados a espacios protegidos.

El reconocimiento obligaría también a ordenar los usos de la isla. Compromís plantea establecer límites asumibles para las visitas y las embarcaciones, regular la actividad turística y hostelera y buscar un equilibrio con los derechos de las personas residentes. Mas considera que esta figura no tendría por qué perjudicar al sector turístico, sino que permitiría mejorar la actividad mediante una gestión más sostenible y la recuperación del patrimonio.

Tabarca es una joya ecológica, cultural, socioeconómica y sentimental Alberto Ibáñez — Diputado en el Congreso de Compromís

El portavoz municipal ha enumerado entre los problemas de Tabarca la limpieza, la acumulación de residuos, la falta de un transporte público regulado, los servicios de seguridad y socorrismo, el deterioro de las murallas, la iglesia y la torre, el fondeo ilegal y la presencia de motos de agua en el entorno protegido. Son carencias que Compromís atribuye a la falta de coordinación entre Ayuntamiento, Generalitat y Gobierno.

Mas ha señalado que en verano no se puede desarrollar una vida normal en la isla y ha acusado al alcalde, Luis Barcala, de tratar Tabarca como un “parque temático”. También ha reclamado la convocatoria de la comisión municipal específica, que, según ha indicado, continúa pendiente. La formación asegura haber registrado más de veinte iniciativas relacionadas con la isla durante los últimos años.

La otra pata de la ofensiva política afecta a la reserva marina, creada en 1986 y considerada la primera de interés pesquero de España. Los tres guardapescas jurados marítimos que prestaban servicio diario fueron despedidos el 30 de noviembre después de que el Gobierno no renovara el contrato con la empresa de seguridad encargada de la vigilancia.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación sustituyó el modelo por otro basado en inspectores de Pesca, medios tecnológicos y personal de Tragsatec. Cuatro trabajadores de esta empresa —dos patrones y dos marineros— continúan desplazándose en la embarcación de vigilancia, aunque no tienen capacidad para levantar actas de sanción. Esa función corresponde ahora a los inspectores estatales.

Hay que buscar el equilibrio entre la actividad humana y la turística Rafa Mas — Portavoz municipal en Alicante de Compromís

El ministerio defiende que el nuevo sistema permite un control más preciso, moderno y económico sin reducir la protección de los ecosistemas. Entre las medidas citadas figuran el seguimiento satelital de embarcaciones, cámaras inteligentes y la digitalización de las notificaciones de capturas y de la geolocalización.

Compromís cuestiona esa sustitución y considera que la tecnología debe complementar, no reemplazar, la vigilancia humana especializada. Ibáñez ha anunciado una batería de preguntas en el Congreso para conocer el alcance del cambio y ha afirmado que la formación ha recibido informaciones sobre el regreso de la pesca furtiva.

La desaparición de los guardapescas ya provocó las críticas de más de 250 investigadores, que alertaron del riesgo de que aumenten las actividades ilegales. El profesor emérito de la Universidad de Alicante Alfonso Ramos, uno de los impulsores de la reserva marina, ha defendido que la presencia diaria de estos profesionales resultaba esencial para disuadir a los furtivos, especialmente a quienes actúan de noche con pequeñas embarcaciones difíciles de detectar.

Ibáñez confía en que ninguna fuerza política se oponga a que las tres administraciones colaboren para impulsar la candidatura ante la Unesco. Compromís pretende llevar el debate al Gobierno central y reclama un acuerdo institucional que permita proteger la reserva marina, ordenar la actividad turística y evitar que la degradación continúe avanzando.