La Aemet alerta de otra jornada sofocante en Alicante: aviso naranja por calor extremo, calima y noches tórridas

Alicante seguirá este jueves 16 de julio bajo los efectos de la ola de calor. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activos diferentes avisos por altas temperaturas en la provincia, con aviso naranja en el litoral sur, donde se podrán alcanzar los 39 grados en el interior de esa zona.

El episodio no se limitará al sur. El litoral norte estará en aviso amarillo por máximas de hasta 38 grados, mientras que el interior de Alicante también tendrá aviso amarillo por temperaturas que podrán llegar a los 39 grados. En el litoral norte y sur, los avisos estarán activos entre las 12.00 y las 20.00 horas, mientras que en el interior se mantendrán entre las 13.00 y las 21.00 horas.

La jornada será algo más nubosa que la anterior, con intervalos nubosos durante buena parte del día. Además, la Aemet contempla la posibilidad de reducción de visibilidad en zonas altas por polvo en suspensión, un factor que puede dejar el cielo más turbio y una atmósfera más cargada.

Las temperaturas mínimas seguirán sin grandes cambios o incluso subirán ligeramente, por lo que la noche volverá a ser muy cálida en muchos puntos de la provincia. Las máximas tampoco bajarán, manteniéndose en valores muy elevados y prolongando la sensación de calor extremo durante las horas centrales.

El viento soplará flojo y variable al principio, aunque durante las horas centrales predominará la componente este. En el litoral y prelitoral podrá soplar con intervalos moderados, pero no será suficiente para aliviar una jornada marcada por el bochorno, el polvo en suspensión y los avisos por altas temperaturas.

El tiempo en Alicante

Alicante seguirá este jueves bajo un calor muy intenso, dentro del aviso naranja activado por la Aemet en el litoral sur de la provincia. El día será algo más velado por la presencia de nubes y polvo en suspensión, pero sin riesgo de lluvia y con temperaturas muy elevadas desde primera hora.

Las temperaturas oscilarán entre los 26 y los 35 grados, aunque la sensación térmica podrá alcanzar los 41 por la combinación de calor y humedad. La noche será tórrida, con una mínima que no bajará de los 25 grados, y el ambiente seguirá siendo pesado incluso al final del día, con humedad muy alta y viento flojo que apenas aliviará el bochorno.

El tiempo en Elche

Elche vivirá este jueves otra jornada de calor muy intenso, dentro del aviso naranja activado por la Aemet en el litoral sur de Alicante. El cielo tendrá algunos intervalos nubosos, pero no se esperan lluvias y el ambiente seguirá siendo sofocante desde la mañana.

Las temperaturas oscilarán entre los 24 y los 38 grados, con una sensación térmica que podrá alcanzar los 41 por la combinación de calor y humedad. La noche será tropical y el viento flojo de componente este apenas aliviará una jornada marcada por el bochorno, el polvo en suspensión y el calor extremo.

Jornada sofocante en Alicante: aviso naranja por calor y máximas de 40 grados / Héctor Fuentes

El tiempo en Benidorm

Benidorm mantendrá este jueves una jornada muy calurosa y bochornosa, dentro del aviso naranja activado por la Aemet en el litoral sur de Alicante. El cielo estará algo velado por momentos, con nubes altas y posible polvo en suspensión, pero sin riesgo de lluvia.

Las temperaturas oscilarán entre los 26 y los 32 grados, aunque la sensación térmica podrá alcanzar los 36 por la elevada humedad. La noche será tórrida, con una mínima que no bajará de los 25 grados, y el viento de componente suroeste soplará flojo a moderado sin aliviar del todo el ambiente pesado junto al mar.

El tiempo en Elda

Elda seguirá este jueves bajo un calor muy intenso, dentro del aviso amarillo activado por la Aemet en el interior de Alicante. La jornada será plenamente soleada, sin riesgo de lluvia y con temperaturas muy elevadas desde media mañana.

Las temperaturas oscilarán entre los 23 y los 39 grados, con una sensación térmica muy similar durante las horas centrales. La noche será tropical y el viento de componente sur y sureste soplará flojo a moderado, sin impedir una tarde especialmente exigente por el calor.

El tiempo en Torrevieja

Torrevieja seguirá este jueves dentro del aviso naranja activado por la Aemet en el litoral sur de Alicante. La jornada será estable, con sol y algunos intervalos nubosos, pero el calor y la humedad volverán a dejar un ambiente muy pesado durante buena parte del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 24 y los 33 grados, aunque la sensación térmica podrá alcanzar los 39. La noche será tropical y el viento de componente sur y sureste soplará flojo a moderado, con rachas de hasta 35 km/h, sin evitar el bochorno en la costa.

El tiempo en Orihuela

Orihuela seguirá este jueves bajo un calor extremo, dentro del aviso naranja activado por la Aemet en el litoral sur de Alicante. La jornada será soleada, sin riesgo de lluvia y con temperaturas muy elevadas desde primeras horas, en uno de los escenarios más duros de este episodio.

Las temperaturas oscilarán entre los 24 y los 41 grados, con una sensación térmica similar durante las horas centrales. La noche será tropical y el calor seguirá presente incluso al final del día, con 27 grados previstos en la tarde-noche y humedad muy elevada. El viento será flojo y apenas aliviará una jornada marcada por el ambiente sofocante.

El tiempo en Alcoy

Alcoy seguirá este jueves bajo el aviso amarillo activado por la Aemet en el interior de Alicante por altas temperaturas. La jornada será muy calurosa, con cielos poco nubosos y apenas una mínima posibilidad de algún chubasco aislado durante las horas centrales.

Las temperaturas oscilarán entre los 25 y los 39 grados, con una sensación térmica muy similar. La noche será tórrida, ya que la mínima no bajará de los 25 grados, y el viento flojo del suroeste y oeste apenas aliviará una tarde especialmente exigente por el calor en el interior.

El tiempo en Dénia

Dénia seguirá este jueves bajo el aviso amarillo activado por la Aemet en el litoral norte de Alicante por altas temperaturas. La jornada será estable y muy calurosa, con cielos poco nubosos, sin riesgo de lluvia y un ambiente pesado por la combinación de calor y humedad.

Las temperaturas oscilarán entre los 25 y los 36 grados, aunque la sensación térmica podrá alcanzar los 39 durante las horas centrales. La noche será tórrida, con una mínima que no bajará de los 25 grados, y el viento flojo apenas aliviará una jornada marcada por el calor intenso junto al mar.