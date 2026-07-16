Una turbulencia severa en Valencia desvía a Alicante un vuelo procedente de Rumanía

Un vuelo de Wizz Air procedente de Iasi, en Rumanía, y con destino a Valencia tuvo que ser desviado al aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández después de que varios aviones encontraran turbulencia severa durante la aproximación a Manises.

El aparato afectado operaba el vuelo W43723 y era un Airbus A320 con matrícula HA-LWV. Los datos históricos de Flightradar24 confirman que el avión despegó de Iasi el miércoles 15 de julio y terminó desviado a Alicante en lugar de completar inicialmente su ruta hasta Valencia.

Aproximaciones frustradas en Valencia

La cuenta especializada Controladores Aéreos informó en la red social X de episodios de "turbulencia severa" durante las maniobras de llegada al aeropuerto de Valencia y de varias aproximaciones frustradas.

Una aproximación frustrada, conocida también como "motor y al aire", se produce cuando la tripulación interrumpe el aterrizaje y vuelve a ganar altura. Es una maniobra de seguridad prevista en los procedimientos aeronáuticos y no implica necesariamente que el avión haya sufrido una avería.

Entre las trayectorias difundidas aparece la del vuelo UX4011 de Air Europa Express, que viajaba desde Palma de Mallorca hasta Valencia. El recorrido registrado muestra varios giros antes de la llegada, compatibles con una interrupción de la primera aproximación. El avión consiguió finalmente aterrizar en Valencia a las 20.21 horas, después de una hora y 35 minutos de vuelo.

El vuelo de Wizz Air terminó en Alicante

El W43723 había partido de Iasi a las 16.06 horas, según el historial de seguimiento. Al aproximarse a Valencia cambió su trayectoria hacia el sur y terminó en el aeropuerto alicantino.

La programación posterior recogía incluso un trayecto extraordinario entre Alicante y Valencia, de unos 134 kilómetros y aproximadamente 37 minutos de duración, para completar el desplazamiento del avión hasta su destino original.

No consta en la información disponible que el desvío se debiera a una incidencia técnica del aparato. La explicación difundida por los controladores apunta a las condiciones encontradas durante las aproximaciones a Valencia.

Asistencia para un pasajero

Controladores Aéreos añadió que otro vuelo solicitó asistencia en tierra para un pasajero aparentemente afectado por la turbulencia. La publicación no identifica con claridad el aparato implicado ni precisaba la gravedad de su estado.

Por el momento, tampoco se ha difundido un parte oficial que confirme lesiones o traslados hospitalarios.

Una jornada de calor y fuertes rachas de viento

El incidente se produjo durante una jornada meteorológica especialmente adversa en la Comunitat Valenciana. Aemet había advertido de calor extremo, tormentas secas y posibilidad de rachas de viento muy fuertes, con aviso rojo por temperaturas de hasta 42 grados en el litoral valenciano.

La turbulencia puede variar notablemente en distancias muy cortas y no siempre queda reflejada de forma completa en las mediciones realizadas en superficie. Las tripulaciones toman la decisión de continuar, repetir la aproximación o dirigirse a otro aeropuerto en función de las condiciones que encuentran y de la información transmitida por otros aviones.

En esta ocasión, Alicante volvió a ejercer como aeropuerto alternativo para una operación con destino a Valencia. Mientras algunos vuelos pudieron aterrizar después de repetir la maniobra, el avión procedente de Rumanía optó por abandonar la aproximación y poner rumbo al sur.