El vicesecretario de Alicante declara que pidió eliminar los nombres de cargos del informe sobre Les Naus “por discreción”

El vicesecretario del Ayuntamiento de Alicante, Germán Pascual, niega que recibiera órdenes para eliminar del informe oficial los nombres de los implicados relacionados con el gobierno municipal y con el Consistorio: Rocío Gómez, María Pérez-Hickman y Francisco Nieto. El alto funcionario ha asegurado este jueves ante la jueza, en su declaración como testigo, que fue él quien solicitó a la jefa de Patrimonio que modificara el texto inicial y que lo hizo por “discreción”.

Además, ha asegurado que, tras recibir a mediados de enero la advertencia por parte de un informe de Patrimonio de posibles conflictos de interés, él “dedujo” que ese documento debía conocerlo el alcalde de Alicante, Luis Barcala. El regidor, según su propia versión, no estaba al tanto en ese momento de las polémicas adjudicaciones que habían sido detectadas por los funcionarios municipales.

Según fuentes presentes en la declaración, que se ha alargado durante una hora y media, la jueza ha reprendido a Germán Pascual durante su testimonio, afeándole su “desmemoria” sobre detalles de los trámites en los que ha intervenido. La magistrada Amparo Rubio ha recordado también al testigo su obligación de decir la verdad.

Respecto a otros cuestiones, Germán Pascual ha negado estar al tanto de la conversación que tuvo lugar entre Rocío Gómez y Toni Gallego en julio de 2024. En ese momento, según el exconcejal del PP, su compañera le reconoció que tenía un piso en Les Naus y que, por ese motivo, no quería responder a una pregunta plenaria de Compromís sobre la urbanización.

Protagonista por sus informes

Germán Pascual, el vicesecretario del Ayuntamiento de Alicante, aglutina también las responsabilidades del secretario general de forma extraordinaria desde hace 18 años. Un puesto que no ha sido ofertado por ningún alcalde (de los cinco que han sido nombrados en este tiempo) pese a que tenían la obligación legal de hacerlo. Aunque en los pasillos del Consistorio es conocido por su carácter serio y reservado, ha terminado convirtiéndose en un protagonista inesperado de la actualidad municipal debido a sus controvertidos informes, los últimos sobre el escándalo de Les Naus.

Cuando el entorno del alcalde de Alicante, Luis Barcala, supo a última hora de la noche que INFORMACIÓN destaparía el caso de Les Naus, el regidor encargó a Germán Pascual la tarea de realizar una investigación interna sobre posibles conflictos de intereses en la adjudicación de viviendas protegidas a cargos del gobierno local y técnicos del Ayuntamiento. El vicesecretario no esperó a la mañana siguiente e inició el expediente una hora después de la medianoche. Tras sus averiguaciones, el alto funcionario concluyó, días más tarde, queninguno de los tres investigados vinculados al Ayuntamiento (Rocío Gómez, María Pérez-Hickman y Francisco Nieto) participó en ningún trámite administrativo relacionado con el residencial. Pese a ese descargo de responsabilidad, el ejecutivo popular terminó presentando una denuncia en Fiscalía.

Por estos trabajos, junto con el resto de sus competencias en el Ayuntamiento, Germán Pascual percibe la nómina correspondiente a los funcionarios del grupo A1, pluses de antiguedad, un complemento de destino, otro específico y la carrera profesional. En total, los distintos conceptos suman una retribución cercana a los 80.000 euros brutos anuales. Además, recibe otros casi 1.000 euros mensuales por cada organismo autónomo, según cifras de 2024, en los que participa como secretario, que son cuatro en total: la Agencia Local de Desarrollo y tres patronatos municipales.

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