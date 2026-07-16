La Virgen del Carmen navega por la bahía de Alicante entre flores y salves marineras

La Virgen del Carmen ha vuelto a navegar este jueves por la bahía de Alicante acompañada por decenas de embarcaciones y centenares de personas vinculadas al mar. El Real Club de Regatas ha celebrado su tradicional procesión marinera en honor a la patrona con un recorrido que ha salido desde sus instalaciones, ha atravesado la dársena del puerto y ha alcanzado mar abierto para realizar una ofrenda floral frente a la playa del Postiguet.

La jornada ha comenzado a las 19 horas con un cóctel de bienvenida en la terraza del club. Poco después, la imagen ha sido trasladada hasta el Calcetí, la embarcación que ha encabezado la comitiva con un altar preparado para la ocasión y engalanado con flores.

El resto de barcos se ha situado tras ella para iniciar el recorrido por el puerto. Una de las embarcaciones ha reunido a cerca de 200 socios, mientras otros participantes han seguido la procesión desde sus propios barcos. Según las estimaciones del club, alrededor de 500 personas se han implicado de manera directa o indirecta en la celebración.

Una vez en mar abierto, a la altura del Postiguet, las embarcaciones han detenido su marcha. Los asistentes han lanzado flores al agua como homenaje a quienes han perdido la vida en el mar y han escuchado la Salve Marinera a través de la megafonía del barco que transportaba a la Virgen.

La procesión ha regresado después por el interior del puerto y se ha acercado al paseo de la Explanada, donde vecinos y visitantes han podido contemplar el paso de la imagen y de las embarcaciones. La Virgen ha vuelto finalmente al club cubierta por las flores colocadas durante el recorrido.

Somos una ciudad que mira al mar y esta tradición es muy importante para nosotros Javier Romero — Presidente del Real Club de Regatas de Alicante

El presidente del Real Club de Regatas de Alicante, Javier Romero, ha destacado el arraigo de una celebración que forma parte de la vida de la entidad desde hace décadas. “Somos una ciudad que mira al mar y esta tradición es muy importante para nosotros”, ha señalado.

Romero ha recordado que la Virgen del Carmen es la patrona de todas las actividades relacionadas con el mar, desde la vela y el remo hasta la pesca y la navegación. La organización de la procesión conserva además una importante dimensión emocional para los socios veteranos y para antiguos trabajadores del club, algunos de los cuales continúan regresando cada año vestidos de gala para encargarse de bajar y engalanar la imagen.

El Real Club de Regatas de Alicante honra a la Virgen del Carmen con su tradicional procesión marinera / Rafa Arjones

Tras el recorrido marítimo, la celebración ha continuado en la explanada del club con una sardinada, un ágape y una cena concierto amenizada por el grupo Albaladre. Un cierre festivo para una jornada en la que han participado especialmente los socios de mayor edad, aunque también se han sumado las generaciones más jóvenes.

Los actos en honor a la Virgen del Carmen continuarán este viernes con el tradicional desembarco organizado por la Cofradía de Nuestra Señora del Carmen Coronada. La imagen llegará a las 21 horas a la playa del Postiguet y será trasladada en procesión hasta la basílica de Santa María.

La cofradía ha celebrado este jueves la misa solemne de la festividad, presidida por el obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla. El programa concluirá el sábado, a partir de las 20 horas, con la procesión por las calles del centro histórico de Alicante.