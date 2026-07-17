GASTRONOMÍA
Alicante conquista Argentina: la popular marca de alimentación paisana de Messi que lleva el nombre de la ciudad
Pertenece a La Virginia, una compañía nacida en Rosario en 1915, y comercializa desde orégano y chimichurri hasta condimentos para empanadas, sopas y sabores en polvo
En muchas cocinas argentinas, Alicante no es una ciudad mediterránea ni una provincia española. Es el nombre que aparece en los sobres de orégano, pimentón, comino, ají, chimichurri y condimento para empanadas guardados junto a los fogones.
A más de 10.000 kilómetros, Alicante se ha convertido en una marca vinculada a algunos de los sabores más reconocibles de la gastronomía argentina. No se trata, sin embargo, de una empresa fundada en la Costa Blanca. Alicante es una marca de Cafés La Virginia, una histórica compañía alimentaria con sede en Rosario, en la provincia argentina de Santa Fe, de donde es oriundo Lionel Messi.
De Rosario a las despensas de toda Argentina
La Virginia nació en 1915 como un pequeño emprendimiento familiar instalado en Rosario. A partir de 1940 inició una expansión basada en la apertura de sucursales y en la creación de una red de distribución que actualmente alcanza prácticamente todo el territorio argentino.
Con el paso de los años, la empresa construyó un catálogo que va mucho más allá del café. Entre sus marcas figuran La Virginia, Giacomo, Chocolino, Tuy, Litoral, Condilist y la propia Alicante, especializada principalmente en especias, hierbas y productos destinados a facilitar la preparación de comidas.
La compañía asegura que recibe materias primas e insumos procedentes de más de 20 países.
Mucho más que unos sobres de especias
La web de Alicante muestra hasta doce grandes familias de productos: especias, hierbas, condimentos, repostería, cocina en bolsa, sabores en polvo, salsas, sopas, semillas, mezclas de especias, preparados para parrilla y referencias sin gluten.
Entre los productos más reconocibles aparecen el ají triturado, el ajo deshidratado, el azafrán, el comino, el pimentón y el orégano. La marca también vende preparados pensados para recetas muy vinculadas a la cocina argentina, como los condimentos para empanadas, milanesas, pizza, carnes, chimichurri, tucos y guisos.
El catálogo convierte el nombre de Alicante en una presencia cotidiana junto a platos que poco tienen que ver con el recetario de la provincia española. En Argentina aparece asociado al asado, las empanadas, las milanesas, las pastas y las salsas conocidas allí como "tucos".
Diez sabores en polvo bajo el nombre de Alicante
Una de las líneas más amplias es la de los sabores en polvo, preparados que pueden añadirse durante la cocción o espolvorearse sobre el plato terminado.
La marca comercializa diez variedades: albahaca y ajo, carne, crema y verdeo, cuatro quesos, gallina, panceta y hierbas, verdura, champiñones y hongos, finas hierbas y una versión de verdura reducida en sodio.
Estos productos se proponen para recetas como risottos, croquetas, salsas, tortillas, guisos, purés y carnes. El resultado es una imagen curiosa para cualquier lector alicantino: la palabra "Alicante" impresa en un preparado de panceta y hierbas o en un sobre destinado a condimentar un arroz con sabor a gallina.
Una marca argentina que también puede comprarse en España
El viaje del nombre ha completado incluso el camino de regreso. Algunos productos Alicante se importan y distribuyen actualmente en España y otros países europeos a través de comercios especializados en alimentación argentina.
En el mercado español pueden encontrarse referencias como el condimento para chimichurri, el preparado para empanadas, el ají triturado, el orégano, el pimentón, el comino, el condimento para milanesas y la esencia de vainilla.
De este modo, un consumidor de la propia provincia de Alicante puede comprar un producto argentino que lleva el nombre de su tierra y que está pensado para preparar algunas de las recetas más populares del país sudamericano.
¿Por qué se llama Alicante?
La historia publicada por La Virginia explica el nacimiento y la expansión de la compañía, pero no aclara por qué se eligió el nombre Alicante para su línea de especias y condimentos. Tampoco establece públicamente una relación empresarial con la ciudad o la provincia española.
Este diario contactó con la empresa para conocer el por qué del nombre elegido para la marca sin haber obtenido respuesta hasta la fecha.
Por tanto, no puede afirmarse que el nombre proceda de un fundador alicantino, de una receta local o de una conexión comercial con la Costa Blanca. La documentación pública consultada identifica Alicante como una marca propiedad de Cafés La Virginia S.A., pero no aporta el relato de su bautismo.
La compañía también tiene registrada en Argentina la denominación "Alicante, ponele sabor a tu vida" para productos como especias, salsas, condimentos, café, té, cacao, arroz, harinas y preparados de repostería.
Un Alicante con acento argentino
La marca utiliza el español rioplatense en toda su comunicación: "buscá", "conocé", "agregale", "cociná" o "elegí". Su recetario habla de choclo, verdeo, tuco, carré de cerdo y tartas saladas, reforzando una identidad inequívocamente argentina pese al nombre mediterráneo de sus envases.
Así, mientras en España Alicante evoca mar, arroz, salazones, vino y sol, en Argentina puede aparecer dentro de un armario de cocina junto al chimichurri y el condimento para empanadas.
Es el otro Alicante: nació empresarialmente en Rosario, habla con acento argentino y ha convertido el nombre de la provincia en sinónimo de especias a miles de kilómetros del Mediterráneo.
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