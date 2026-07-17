Alicante lleva el reciclaje a la arena con talleres familiares en sus playas

El Ayuntamiento de Alicante y Netial han puesto en marcha una nueva edición de la campaña de educación y concienciación ambiental en las playas del municipio. Bajo el lema “Este verano, cuidemos la playa”, la iniciativa se desarrollará durante julio y agosto para fomentar el reciclaje, prevenir el abandono de residuos y promover hábitos responsables entre vecinos y visitantes.

La campaña recorrerá algunas de las zonas con mayor afluencia del litoral alicantino, entre ellas la playa de San Juan y Urbanova. Las actividades se desarrollarán de 10 a 13 horas y estarán dirigidas a toda la familia.

Un equipo de educadores ambientales instalará en cada jornada un espacio informativo y organizará talleres sobre reciclaje y economía circular, juegos participativos, retos ambientales y gymkanas. Los asistentes podrán poner a prueba sus conocimientos sobre sostenibilidad mientras participan en propuestas lúdicas en la propia arena.

La programación incluye también la entrega de obsequios a los participantes como reconocimiento a su implicación en el cuidado del entorno. El calendario semanal y las playas en las que se desarrollarán las actividades se difundirán a través de las redes sociales de ‘Tú Haces Alicante’ y de la página web municipal.

Separar los residuos desde la infancia ayuda a proteger el entorno y fomentar el reciclaje Rafael Alemañ — Concejal de Limpieza Viaria y Gestión de Residuos

La concesionaria de limpieza anima a vecinos, turistas y familias a sumarse a la campaña para contribuir a mantener las playas limpias y reducir la presencia de residuos como plásticos, envases o colillas.

El concejal de Limpieza Viaria y Gestión de Residuos, Rafael Alemañ, ha señalado que el Ayuntamiento y Netial refuerzan un verano más su compromiso con la conservación del litoral y la sensibilización ciudadana mediante “pequeñas acciones cotidianas” y actividades dirigidas a toda la familia.

Alemañ ha incidido también en la necesidad de normalizar la separación de residuos desde la infancia, tanto en los domicilios como en la vía pública, para favorecer el reciclaje, la reutilización de materiales y la economía circular.

El edil ha añadido que depositar correctamente los residuos contribuye a mejorar el medio ambiente, conservar la imagen de la ciudad y facilitar el trabajo diario del personal de limpieza.