APAGONES
Dos averías dejan sin luz a 30.000 abonados en Alicante y provocan incidencias por toda la ciudad
Los cortes han afectado al tráfico, con semáforos fuera de servicio y personas atrapadas en ascensores, y han alcanzado barrios de la Zona Norte, el centro y el entorno del Hospital General
Dos averías registradas este viernes en la red eléctrica han dejado sin suministro a decenas de miles de abonados en Alicante y han provocado incidencias en distintos puntos de la ciudad, con semáforos fuera de servicio, vecinos atrapados en ascensores y cortes de luz que han afectado a barrios de la Zona Norte, el centro, la Gran Vía y el entorno del Hospital General.
Según ha informado Iberdrola Distribución (i-DE), la primera incidencia se ha producido sobre las 14.40 horas en un transformador de la subestación de Rabasa y ha afectado a alrededor de 30.000 clientes. La compañía asegura que el suministro comenzó a recuperarse mediante líneas alternativas y que, siete minutos después, ya se había restablecido para el 70 % de los afectados. Diecinueve minutos después, el servicio había quedado completamente repuesto.
Posteriormente, sobre las 15.15 horas, se ha registrado una segunda incidencia en una línea eléctrica dependiente de la subestación de El Palmeral, que ha dejado sin suministro a unos 10.000 clientes. Iberdrola explica que esa línea estaba respaldando parte del mercado afectado por la primera avería y señala que el 98 % del suministro ha quedado recuperado siete minutos después.
Las incidencias se han dejado sentir en numerosos puntos de Alicante. Además de los cortes de electricidad en viviendas y comercios, varios semáforos han dejado de funcionar, lo que ha complicado la circulación, y se han registrado avisos por personas que han quedado atrapadas en ascensores como consecuencia de la interrupción del suministro.
Los apagones se producen, además, en plena ola de calor y apenas unos días después de que también se registraran cortes de luz en distintas calles del centro de Alicante, una situación que ha vuelto a generar malestar entre los vecinos.
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