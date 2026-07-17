Cultura defiende que el hallazgo de la Venus de Alicante no paralizase las obras en La Almadraba: "Todo estaba bajo control"

La Conselleria de Cultura respalda el procedimiento que siguió la empresa responsable de las obras en La Almadraba tras el hallazgo de la Venus. El departamento autonómico justifica que no fue necesario paralizar los trabajos porque existía un proyecto de intervención arqueológica y señala que los técnicos del Ayuntamiento comprobaron que "todo estaba bajo control".

El área que dirige Carmen Martí ha señalado este viernes, a preguntas de INFORMACIÓN, que el hecho de que aparezcan restos en el entorno "forma parte de la propia actuación que buscaba poner en valor el mismo yacimiento" de La Almadraba. De hecho, la conselleria remarca que "la obra que se estaba realizando en el momento del descubrimiento era un proyecto de intervención arqueológica dentro del yacimiento". Por estos motivos, la Generalitat justifica que "este hallazgo no paralizó los trabajos como sí habría ocurrido en caso de tratarse de una actuación civil, como la construcción de un inmueble".

En cuanto al procedimiento seguido por la empresa responsable del yacimiento, Arpa Patrimonio, la conselleria afirma que después de notificar el hallazgo, "los técnicos competentes del Ayuntamiento de Alicante acudieron al lugar". Una vez allí, los funcionarios municipales "comprobaron que todo estaba bajo control técnico y que se cumplían los protocolos y la normativa vigente". Todo ello "en colaboración con los servicios territoriales", mientras las obras "ya estaban en fase de finalización".

La Venus de Alicante, el día que fue encontrada. / INFORMACIÓN

En la misma línea, el departamento autonómico destaca "la importancia de que la pieza encontrada se encuentre protegida". Ahora, el Consell indica que "el próximo paso es realizar todos los análisis necesarios para conocer su datación cronológica", que el Ayuntamiento estima entre los siglos I y II después de Cristo. De igual modo, la Generalitat indica que se encuentra a la espera de que la mercantil responsable "presente las memorias pertinentes sobre el hallazgo" para disponer de "toda la información detallada".

Cambio de fecha

El descubrimiento de la cabeza romana ha generado controversia en el seno del Ayuntamiento de Alicante, especialmente después de que los tres operarios que aseguran haber hallado la escultura hayan puesto el foco en las "imprecisiones" de la versión del Ayuntamiento. Además del lugar de aparición de la Venus, que afirman que no fue en el interior del yacimiento, sino a unos veinte metros de la villa romana, los trabajadores apuntan que la pieza tampoco fue encontrada el 20 de mayo, como afirmaba la concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, sino nueve días antes.

A raíz de que INFORMACIÓN publicase la diferencia de versiones, la edil popular terminó rectificando su anuncio inicial. Beldjilali modificó la publicación de Instagram en la que sostenía que la cabeza "fue encontrada el pasado 20 de mayo" para indicar que los hechos ocurrieron en un momento indeterminado de dicho mes. Por su parte, Barcala restó importancia a las afirmaciones de quienes aseguran que encontraron la pieza: "Ahora son los operarios los que van a determinar, ¿no? Yo no estaba en ese momento allí y me parece que es una polémica absolutamente artificial", indicó el alcalde.

Con este contexto, y después de que Compromís haya pedido la mediación del Ministerio de Cultura, el gobierno municipal ha anulado a última hora un encuentro previsto para este viernes con los operarios que afirman haber descubierto la cabeza. La reunión había sido impulsada (y anulada sin motivo oficial) por el director general de Proyectos y Obras, Luis Gaona, uno de los cargos de libre designación que conforman la estructura directiva del Consistorio, y estaba previsto que contara también con la presencia de un profesional jurídico municipal.