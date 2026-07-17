El Escaparate de INFORMACIÓN: un espacio de denuncia ciudadana en la provincia de Alicante

El Escaparate nace como una sección abierta a los lectores para mostrar, con imágenes y vídeos, aquello que necesita una solución en las calles de los municipios de la provincia de Alicante. Suciedad, baches, aceras en mal estado, mobiliario urbano deteriorado, señales dañadas, solares abandonados o cualquier otro problema cotidiano que afecte a los alicantinos.

Los lectores pueden enviar sus imágenes de denuncia, indicando el lugar exacto y una breve descripción, al correo electrónico escaparate@informacion.es y aparecerá publicada en esta información.

INFORMACIÓN Suciedad acumulada en el barrio de Rabasa de Alicante Suciedad acumulada en el barrio de Rabasa de Alicante / INFORMACIÓN

INFORMACIÓN "Con ratas y peligro de incendio" Una vecina nos manda estas imágenes de un solar en la avenida Condomina de Alicante a la altura del colegio. Solar con ratas y peligro de incendio en Alicante / INFORMACIÓN

INFORMACIÓN VÍDEO | Ratas en la calle Roselló de Alicante Ratas en la calle Roselló de Alicante / INFORMACIÓN

INFORMACIÓN Precintos policiales en Alicante que no desaparecen Precintos policiales que no se retiran en Alicante / INFORMACIÓN

INFORMACIÓN Basura sin recoger en la Rambla de Alicante Basura sin recoger en la Rambla de Alicante / INFORMACIÓN

INFORMACIÓN Suciedad en la calle Quintiliano de Alicante casi un mes después de Hogueras Un vecino denuncia la suciedad que hay en la calle Quintiliano de Alicante después de las Hogueras, donde estaba ubicado el racó. "Todo el entorno está lleno de porquería", añade. Suciedad en la calle Quintiliano de Alicante después de las Hogueras / INFORMACIÓN

INFORMACIÓN Basura acumulada en la calle Roselló de Alicante Basura acumulada en la Calle Roselló de Alicante, a la altura del número 32 / INFORMACIÓN

INFORMACIÓN Suciedad en los alrededores de la estación del TRAM de Plaza Mar 2 de Alicante Suciedad en el entorno de la estación del TRAM del Plaza Mar 2 de Alicante / INFORMACIÓN

INFORMACIÓN Vallas caídas en Alicante / INFORMACIÓN "Calculo que lleva así entre 10 y 15 años" Un vecino explica que en la intersección de la Avda Juan Sanchís Candela con Alonso Cano de Alicante, dónde está el monumento dedicado a Miguel Ángel Blanco, están estas vallas alrededor de éste elemento decorativo en estado ruinoso, y se pregunta: ¿Tienen que pasar 20 años para que lo arreglen? Porque no se exactamente los años que lleva así, cálculo que entre 10 y 15 años. DESIDIA MUNICIPAL TOTAL".