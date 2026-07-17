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El Escaparate de INFORMACIÓN: un espacio de denuncia ciudadana en la provincia de Alicante
Esta sección está abierta para que los lectores envíen sus vídeos e imágenes con lo que creen que se puede mejorar en su localidad
El Escaparate nace como una sección abierta a los lectores para mostrar, con imágenes y vídeos, aquello que necesita una solución en las calles de los municipios de la provincia de Alicante. Suciedad, baches, aceras en mal estado, mobiliario urbano deteriorado, señales dañadas, solares abandonados o cualquier otro problema cotidiano que afecte a los alicantinos.
Los lectores pueden enviar sus imágenes de denuncia, indicando el lugar exacto y una breve descripción, al correo electrónico escaparate@informacion.es y aparecerá publicada en esta información.
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Suciedad acumulada en el barrio de Rabasa de Alicante
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"Con ratas y peligro de incendio"
Una vecina nos manda estas imágenes de un solar en la avenida Condomina de Alicante a la altura del colegio.
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VÍDEO | Ratas en la calle Roselló de Alicante
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Precintos policiales en Alicante que no desaparecen
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Basura sin recoger en la Rambla de Alicante
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Suciedad en la calle Quintiliano de Alicante casi un mes después de Hogueras
Un vecino denuncia la suciedad que hay en la calle Quintiliano de Alicante después de las Hogueras, donde estaba ubicado el racó. "Todo el entorno está lleno de porquería", añade.
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Basura acumulada en la calle Roselló de Alicante
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Suciedad en los alrededores de la estación del TRAM de Plaza Mar 2 de Alicante
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"Calculo que lleva así entre 10 y 15 años"
Un vecino explica que en la intersección de la Avda Juan Sanchís Candela con Alonso Cano de Alicante, dónde está el monumento dedicado a Miguel Ángel Blanco, están estas vallas alrededor de éste elemento decorativo en estado ruinoso, y se pregunta: ¿Tienen que pasar 20 años para que lo arreglen? Porque no se exactamente los años que lleva así, cálculo que entre 10 y 15 años. DESIDIA MUNICIPAL TOTAL".
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Basura alrededor de los contenedores en el barrio de La Florida de Alicante
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