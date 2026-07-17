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El Escaparate de INFORMACIÓN: un espacio de denuncia ciudadana en la provincia de Alicante

Esta sección está abierta para que los lectores envíen sus vídeos e imágenes con lo que creen que se puede mejorar en su localidad

Ratas en la calle Roselló de Alicante

Ratas en la calle Roselló de Alicante / INFORMACIÓN

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El Escaparate nace como una sección abierta a los lectores para mostrar, con imágenes y vídeos, aquello que necesita una solución en las calles de los municipios de la provincia de Alicante. Suciedad, baches, aceras en mal estado, mobiliario urbano deteriorado, señales dañadas, solares abandonados o cualquier otro problema cotidiano que afecte a los alicantinos.

Los lectores pueden enviar sus imágenes de denuncia, indicando el lugar exacto y una breve descripción, al correo electrónico escaparate@informacion.es y aparecerá publicada en esta información.

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