El gobierno de Barcala anula a última hora una reunión con los operarios que cuestionan los detalles del hallazgo de la Venus de Alicante

El gobierno municipal de Luis Barcala anula a última hora una reunión con los operarios que encontraron la Venus de Alicante, tras la controversia que se ha generado en los últimos días en torno al hallazgo. Después de que tres trabajadores de las obras de La Almadraba hayan cuestionado inexactitudes en la versión del Ayuntamiento, forzando incluso a la concejala de Cultura a modificar su anuncio inicial sobre la fecha del descubrimiento, el ejecutivo municipal ha suspendido un encuentro "informativo". La cita, que había sido impulsada por el propio Consistorio, se ha cancelado sin que los populares hayan manifestado ningún motivo para ello.

Según ha podido saber INFORMACIÓN, estaba previsto que la sesión tuviera lugar este viernes, 17 de julio, en las dependencias de la Concejalía de Urbanismo situadas en la plaza del Ayuntamiento, junto a la Audiencia Provincial. El encuentro había sido impulsado (y anulado sin motivo oficial) por el director general de Proyectos y Obras, Luis Gaona, uno de los cargos de libre designación que conforman la estructura directiva del Consistorio, y estaba previsto que contara también con la presencia de un profesional jurídico municipal.

De acuerdo con las explicaciones que Gaona ha ofrecido a los empleados de una de las empresas constructoras, el objeto del encuentro será de carácter "informativo", después de que los trabajadores que encontraron la pieza hayan lamentado la falta de reconocimiento por parte del gobierno de Luis Barcala. El alcalde, por su parte, ya cuestionó esta semana la versión de los trabajadores: "Ahora son los operarios los que van a determinar, ¿no? Yo no estaba en ese momento allí y me parece que es una polémica absolutamente artificial", indicó el regidor.

Dos versiones

Los operarios que aseguran estar detrás del descubrimiento señalaron a INFORMACIÓN que "ha sido muy especial saber que es tan importante para la ciudad de Alicante", pero lamentaron no haber tenido ningún reconocimiento por parte del Ayuntamiento: "Nos habría gustado que se sepa que la encontramos nosotros", añaden. La presentación oficial de la cabeza fue protagonizada por el alcalde, Luis Barcala, la concejala de Cultura, Nayma Beldjilali y el jefe de Patrimonio Integral del Ayuntamiento, José Manuel Pérez Burgos. Además, participaron los arqueólogos responsables de la excavación del yacimiento, Eduardo López y José Ramón Ortega, pese a que, según la versión de los trabajadores, la escultura apareció fuera de la zona de excavaciones.

Entre las incongruencias señaladas por los trabajadores se incluía también que la propia Nayma Beldjilali anunció que la pieza había sido encontrada "el pasado 20 de mayo", cuando los trabajadores que realizaron el hallazgo cuentan con pruebas documentales de que la Venus ya había aparecido nueve días antes de lo afirmado por el ejecutivo de Barcala. Finalmente, la edil popular ha terminado modificando su versión inicial.

Compromís pide comprobar la veracidad de los hechos

La existencia "de versiones contradictorias", una del Ayuntamiento y otra de los trabajadores que aseguran haber encontrado la pieza, ha llevado a Compromís a reclamar la intervención del Ministerio de Cultura y de la Generalitat. La coalición ha pedido a ambas administraciones que comprueben si el protocolo seguido en este descubrimiento ha sido el que reclama la legislación vigente.

"Hay dos historias: la del gobierno de Luis Barcala y la de los operarios. Alguien tiene que explicar cuál es la verdadera", señalaba a INFORMACIÓN este miércoles el portavoz de Compromís en Alicante, Rafa Mas. Tras ello, los valencianistas registraron sendas propuestas en el Congreso y en las Cortes, con el objetivo de que se impulse un estudio científico de la pieza "para determinar con precisión su antigüedad, su contexto arqueológico y su verdadero valor patrimonial".