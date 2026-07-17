Novedades en el Orgullo de Alicante: cambio de recorrido para ganar visibilidad

La manifestación del Orgullo LGTBI de Alicante para este 2026 incorporará una importante novedad en su recorrido. Por primera vez, la marcha partirá desde la avenida de Maisonnave, un espacio amplio, céntrico y emblemático de la ciudad, con el que el colectivo busca ofrecer una imagen más espectacular y participativa del comienzo de la movilización.

Las tres entidades convocantes (Alicante Entiende, Fundación de Mar a Mar y Entendemos LGTBI) han apostado por este nuevo punto de salida con el objetivo de ampliar el recorrido tradicional, mejorar la organización del evento y convertir Maisonnave "en un gran espacio de encuentro donde miles de personas puedan comenzar la manifestación llenando la avenida de color, banderas arcoíris, música y reivindicación". La llegada de las carrozas está prevista a partir de las 17:00 horas, donde comenzará el ambiente festivo que precederá a la manifestación. A las 19:00 horas arrancará oficialmente la marcha, que recorrerá la avenida y subirá hasta la plaza de los Luceros, donde enlazará con el itinerario tradicional para continuar por el centro de Alicante hasta la plaza del Ayuntamiento.

Una gran fiesta

Con esta ampliación, la organización pretende ofrecer una mayor visibilidad al Orgullo LGTBI de Alicante, facilitar la participación de un mayor número de personas y proyectar una imagen "aún más potente de una ciudad abierta, diversa e inclusiva". La llegada de la manifestación a la plaza del Ayuntamiento está prevista sobre las 21:30 horas. Allí tendrá lugar uno de los momentos más significativos de la jornada: la lectura del Manifiesto Oficial del Orgullo LGTBI Alicante 2026, que será realizada conjuntamente por representantes de las tres asociaciones convocantes.

Tras el acto institucional, la plaza del Ayuntamiento se convertirá en el gran escenario de celebración del Orgullo con una programación abierta a toda la ciudadanía que incluirá actuaciones musicales, espectáculos, animación y música en directo, prolongándose la fiesta hasta la 1:00 de la madrugada. Desde la organización se hace un llamamiento a los vecinos para participar en una jornada que volverá a combinar reivindicación, memoria, diversidad y celebración bajo el lema: "Son derechos humanos, no somos ideología." Las entidades convocantes destacan que el cambio de ubicación supone "un paso adelante en el crecimiento del Orgullo de Alicante" y animan a la ciudadanía a acudir desde primera hora a la avenida de Maisonnave para vivir el arranque de una manifestación que aspira a "llenar el corazón de la ciudad de igualdad, respeto y orgullo".