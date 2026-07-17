El PP oficializa la candidatura de Barcala a la Alcaldía de Alicante en 2027

"Es un orgullo anunciaros que Alberto Núñez Feijóo me ha designado como candidato a la Alcaldía de la ciudad de Alicante", ha anunciado el actual regidor, Luis Barcala, a través de un vídeo en sus redes sociales. Después de que el dirigente popular confirmase durante las pasadas Hogueras que contaba con el respaldo del partido para volver a encabezar la lista electoral, la dirección nacional de los populares ha ratificado este viernes la renovación de los treinta alcaldes que gobiernan capitales de provincia, como candidatos para el 2027.

Barcala ha afirmado este viernes que asume el reto "con la ilusión de seguir trabajando por y para los alicantinos", y la intención de "seguir entregándolo todo" mientras Alicante atraviesa "un momento especial". El alcalde ha apuntado que su gobierno ha hecho que la ciudad "se transforme" y ha agradecido tanto al PP como a su líder nacional por su confianza para "dirigir el equipo que está transformando Alicante y que está haciendo de ella la ciudad del futuro".

Ahora, el próximo paso será la oficialización de la candidatura, lo que confirmará a Barcala como candidato ante la Junta Electoral. La presentación de las listas debe formalizarse entre 15 y 20 días después de la convocatoria de los comicios, que debe expedirse 55 días antes del cuarto domingo de mayo del año electoral. Como las próximas elecciones están previstas para el domingo 23 de mayo de 2027, el decreto correspondiente debería emitirse el lunes 29 de marzo. Por ahora, el PP celebrará un acto este sábado en Santiago de Compostela con el presidente nacional y los candidatos ratificados.

Ratificado en Hogueras

El Partido Popular confirmó en las pasadas Hogueras que Luis Barcala será, por tercera vez, el candidato popular la Alcaldía de Alicante. La confirmación llegó en plena semana grande de las Fiestas, con la ciudad ya volcada en las celebraciones y con el secretario general del PP, Miguel Tellado, de visita en Alicante para recorrer la Hoguera Oficial, acompañar al alcalde y asistir a la primera mascletà del concurso.

El número dos de Génova aprovechó la escenografía festera para despejar una incógnita que había empezado a ganar ruido dentro y fuera del partido, confirmando que Barcala repetirá como cabeza de cartel pese al desgaste político provocado por el caso Les Naus.

Génova salía así al paso de unas quinielas que se habían alimentado en las últimas semanas, especialmente a raíz del escándalo de las viviendas protegidas. Entre los nombres que habían aparecido como posibles alternativas figuraban el conseller de Economía y Hacienda, José Antonio Rovira; el secretario autonómico Raúl Mérida; el abogado Fernando Candela; y el concejal del equipo de gobierno Antonio Peral.

A ellos se sumaban otros perfiles que ya venían manejándose con anterioridad en conversaciones internas o externas al partido, como el presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Rodríguez, la presidenta de El Círculo-Directivos de Alicante, Eva Toledo, o la secretaria general del grupo popular en el Congreso, Macarena Montesinos.

Renovación nacional

El Comité Electoral Nacional del PP ha aprobado este viernes la continuidad de los 30 alcaldes que gobiernan capitales de provincia para que vuelvan a encabezar las listas del partido en las elecciones municipales del 23 de mayo de 2027, mientras que ha acordado 11 cambios en las 20 candidaturas restantes con las que aspira a ganar nuevo poder territorial.

Los cabezas del cartel municipal del partido, según han señalado los populares, serán José Luis Martínez-Almeida, en Madrid; María José Catalá, en Valencia; José Luis Sanz, en Sevilla; Natalia Chueca, en Zaragoza; Francisco de la Torre, en Málaga; y Rebeca Pérez, en Murcia.

También repetirán Manuel Serrano, en Albacete; Luis Barcala, en Alicante; María del Mar Vázquez, en Almería; Ignacio Gragera, en Badajoz; Cristina Ayala, en Burgos; Rafael Mateos, en Cáceres; Bruno García, en Cádiz; Begoña Carrasco, en Castellón de la Plana; Francisco Cañizares, en Ciudad Real; José María Bellido, en Córdoba; Marifrán Carazo, en Granada, Ana Guarinos, en Guadalajara; Pilar Miranda, en Huelva; y Lorena Orduna, en Huesca.