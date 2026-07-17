Rocío Gómez y Toni Gallego también plantan a la comisión de Les Naus en Alicante

Nuevo plantón a la comisión que investiga el escándalo de Les Naus en el Ayuntamiento de Alicante. La próxima sesión, prevista para el lunes 20 de julio, no contará con la comparecencia de la imputada Rocío Gómez, que se acoge a su "derecho de defensa", ni con la de Toni Gallego, quien se reafirma en lo que dijo ante las Cortes: que la exconcejala de Urbanismo le avisó en 2024 de que iba a comprar una vivienda protegida en el polémico residencial. En la misma línea, también ha rechazado acudir (por segunda vez) la concejala popular Mari Carmen de España, mientras que Adrián Santos Pérez (exedil de Ciudadanos) no ha podido ser localizado por la Policía Local.

La exconcejala de Urbanismo Rocío Gómez, investigada en el procedimiento judicial del caso Les Naus, ha registrado su respuesta a la petición de comparecencia este mismo viernes: "Existiendo un procedimiento penal abierto que se encuentra en fase de diligencias previas por hechos relacionados con la comparecencia citada, me acojo al derecho de defensa que me ampara y no asistiré", se ha limitado a señalar la exedil popular.

Gallego se reafirma: Rocío avisó en 2024

Por su parte, Toni Gallego, el que fuera compañero de Gómez en el gobierno de Luis Barcala y "heredero" de sus competencias de Patrimonio, tampoco participará en la reunión del próximo lunes. Eso sí, después de comprometer la versión del alcalde en su declaración ante las Cortes, el exconcejal ha reafirmado lo que dijo en el parlamento autonómico: que Rocío Gómez le avisó en 2024 de que tenía un piso en Les Naus.

"Como es sabido, el pasado 2 de julio ya comparecí ante la comisión de las Cortes sobre el mismo asunto. En dicha declaración expuse el único aspecto relevante que puedo aportar y en el que, formalmente, me reafirmo: la comunicación verbal que recibí por parte de la exconcejala Rocío Gómez en la que me trasladó que ella era propietaria de un piso en la promoción de Les Naus [...] en el pleno del Ayuntamiento de Alicante del 25 de julio del 2024", apunta Gallego en su respuesta a la comisión municipal.

Adrián Santos Pérez sigue "ilocalizable"

Quien no ha tenido oportunidad de responder a la convocatoria ha sido el exedil de Urbanismo Adrián Santos Pérez, de Ciudadanos. Según se recoge en la documentación de la comisión municipal, la Policía Local dio por "imposible" notificar al que fuera concejal del bipartito, debido a que no se encuentra en España.

Tras diversos intentos de dar con él en diferentes domicilios supuestamente relacionados con el ex de Ciudadanos o personas de su entorno, los agentes han remitido un escrito a la comisión en el que reconocen que "no se dispone de más datos que puedan dar pie a su localización". INFORMACIÓN sí ha podido contactar con Pérez, quien ha manifestado que se ha enterado de su citación a través del periódico, sin que le conste notificación oficial alguna.

Mari Carmen de España: rechazo por partida doble

Por su parte, la edil popular Mari Carmen de España ha vuelto a rechazar (es la segunda vez) comparecer ante el órgano municipal, pese a votar en su día a favor de su creación, como el resto de la Corporación. La concejala (al frente de Urbanismo en 2018 y 2019) ya rechazó someterse a las preguntas de los grupos el pasado mes de mayo.

De hecho, fue la primera concejala del ejecutivo local en declinar la llamada del órgano. En su respuesta, la edil popular apuntó que, durante ese tiempo, no tuvo "ninguna intervención" ni tramitó "expediente alguno que tuviera relación con el objeto" de la investigación municipal. Por ello, y "dado el carácter voluntario" de la comparecencia, avanzó que no pensaba presentarse.

Pese a ello, la oposición solicitó citar de nuevo a la concejala del PP, después de que Jesualdo Ros, el secretario general de la patronal de promotores Provia, asegurara que informó a la concejalía de que pensaba recurrir el concurso para construir las viviendas protegidas que han dado lugar al escándalo de Les Naus. Aunque los grupos progresistas pidieron nuevamente la asistencia de Mari Carmen de España al órgano municipal, cuya creación fue aprobada por unanimidad incluyendo los votos del Partido Popular, la respuesta de la edil ha sido exactamente la misma que en el mes de mayo, con idéntica argumentación, palabra por palabra.

Del mismo modo, aunque De España insiste en que no ha participado en ningún trámite relativo a Les Naus, los grupos de izquierda recuerdan que, como presidenta de la Agencia Local de Desarrollo, aprobó que el proyecto de Les Naus fuera tratado como "prioritario" por parte del Ayuntamiento.

Una comisión "fantasma"

Hasta la fecha, ningún concejal o exconcejal del Partido Popular ha comparecido ante la comisión municipal, pese a que la creación del órgano fue aprobada por unanimidad, incluyendo los votos de los populares. Además de Mari Carmen de España, Nayma Beldjilali (al frente del área que alertó del escándalo: Patrimonio), Antonio Peral (nuevo edil de Urbanismo), Carlos de Juan (Vivienda) y Manuel Villar, quien había asegurado en un primer momento que sí pensaba asistir, declinaron la llamada.

En la misma línea, también rechazaron acudir los exediles del PP Carlos Castillo y María Dolores Padilla, actualmente, en el Síndic de Greuges y el Teatro Principal, y en su día responsables del área de Patrimonio. En el aire sigue, por ahora, la comparecencia del alcalde, Luis Barcala, citado para el próximo viernes 24 de julio. Preguntado sobre si piensa asisitr a la sesión, el regidor popular repite habitualmente que no responde preguntas sobre el caso de Les Naus por "respeto" a la Justicia y a las comisiones, pese al plantón generalizado de su partido al órgano municipal.

El "plantón" a la comisión también vino por parte del tripartito de izquierdas, que gobernó el Ayuntamiento entre 2015 y 2018. El exalcalde Gabriel Echávarri declinó la participación alegando que no tiene "nada que aportar" al órgano y que su asistencia es "incompatible" con sus "responsabilidades laborales privadas". El socialista ha recordado que, durante su etapa como regidor, no intervino "en fase ni proceso alguno de la promoción objeto principal de la presente comisión". El que fuera portavoz de ese gobierno, Natxo Bellido (Compromís), trasladó igualmente su negativa a participar en la ronda de comparecencias. En este caso, señaló que "pensaba acudir", pero que "la deriva de la comisión" le llevó a "replantearse" su decisión, optando finalmente por no presentarse. A su vez, la socialista Sofía Morales, también al frente de Contratación, tomó la misma decisión.

Al margen de los perfiles políticos, tampoco ha tenido éxito de convocatoria la comisión entre los técnicos. No han participado en ella ni los técnicos municipales que alertaron del escándalo, Paloma Romero y Pablo Torregrosa (quienes se ofrecieron a contestar por escrito en un correo electrónico que el PP ocultó a la oposición) ni el arquitecto municipal Francisco Nieto, beneficiario de uno de los pisos y asesor técnico durante la tramitación del contrato, imputado en el caso. Tampoco su compañera de departamento, Elsa Lloret, pareja del funcionario de la Generalitat que visaba las solicitudes, quien afirmó que el hecho de ser notificada por la Policía "agravó el estado de salud" en el que se encontraba.

Pocos comparecientes

En cambio, sí comparecieron el inspector de la Policía Local responsable de la inspección de Les Naus, Antonio Tomás Santana; el interventor municipal, Francisco Guardiola; el ex jefe técnico de Urbanismo que participó en el proceso de adjudicación, José Luis Ortuño; y el secretario general de Provia, la patronal de constructores, Jesualdo Ros.

El policía dejó al descubierto los límites de la comprobación que el Ayuntamiento de Alicante activó tras el estallido del escándalo. En su comparecencia en la comisión municipal indicó que los agentes actuaron sin el listado completo de adjudicatarios, sin datos de titularidad de las viviendas y sin capacidad para contrastar escrituras, parentescos, contratos de alquiler o consumos de agua.

El interventor municipal, cuya participación estaba en el aire después de no haber respondido a la última citación, terminó acudiendo. Sobre su papel durante la tramitación, Guardiola señaló que no recuerda ese expediente: "Fiscalizamos 5.000 al año y este es uno más, no me acuerdo de haber intervenido más allá de la venta de suelo", ha indicado.

El que fuera funcionario de Urbanismo señaló que los pliegos fueron elaborados por Elpidio Vázquez (uno de los funcionarios que declinó acudir a la comisión) y él mismo. En cuanto a quién decidió construir VPP en dicha parcela, no pudo determinar si fue una decisión técnica o política, pese a la insistencia del vicealcalde: "No lo recuerdo, fue hace más de 10 años, imagino que sería por los técnicos", manifestó.